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再談中正路改名 劉世芳：不希望社會對立但不能不推

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳今赴內政委員會備詢。記者許正宏／攝影
內政部長劉世芳今赴內政委員會備詢。記者許正宏／攝影

中正路改名爭議持續延燒，內政部劉世芳今赴內政委員會備詢，會前受訪時表示，推動過程中可了解在去除威權象徵需相當多的溝通，也要考慮合法合規，很多人對歷史情感、社會共識有待加強，內政部樂於協助溝通，「不希望造成社會對立，但不能不推動。」

劉世芳表示，已經表達很多次，促轉條例在2017年通過時，促轉會落幕，第11條提及地方要清除威權象徵，其中改名是由內政部負責，轉型正義跟程序正義缺一不可，推動過程中可了解在去除威權象徵需要相當多溝通，也要考慮合法合規，有很多人對歷史情感、社會共識有待加強，因此內政部一再表達樂於協助溝通，無論如何，推動過程中並不希望造成社會對立，但不能不推動。

至於中正路改名將花多少錢，劉世芳則坦言，「無法預估」，像很多人提到台中市處理台灣大道，當時民政單位認為說花幾百萬，但道路要改名部分，每個縣市政府都有道路改名自治條例，其中就會規範預算，她在首次表達時也說，內政部樂於協助，這部分是指在預算經費上，會用促轉基金預算協助。

媒體追問是否連「經國號」也要改？劉世芳強調，「不是」，促轉條例內，由促轉會進入到六個部會負責時，內政部負責是跟地方溝通關於清除威權象徵。

內政部長劉世芳今赴內政委員會備詢。記者許正宏／攝影
內政部長劉世芳今赴內政委員會備詢。記者許正宏／攝影

溝通 劉世芳 內政部

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