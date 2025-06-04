幕後／蔣萬安帶縣市長赴行政院提訴願 中部有她牽線

行政院統刪25%地方補助款，引發地方政府反彈。北市長蔣萬安上周四由財政局委託律師提起訴願後，蔣萬安今天下午3點半，再陪同南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等藍營首長，赴政院提訴願。

北市副市長林奕華今天上午也應立院財政委員會邀請，共商補助款案。

據了解，蔣萬安上周開出提訴願第一槍後，藍營執政縣市首長都有密切保持聯繫，今天藍營九縣市首長及代表親赴政院提訴願，是由南投縣長許淑華幫忙串連中部縣市，蔣萬安上周提訴願之前，其實各縣市也都有計畫，不過蔣開第一槍後，大家的行動就更明確。

至於提起訴願後，若中央沒有撤回刪減一般補助款，知情人士透露，北市府會持續有相對應動作，近期也都有相關推演，會由地方與立院分進合擊，給中央壓力，如果有好的結果當然最好，確保地方民眾權益不要受損，但如果行政院堅持要違法刪減補助，地方政府絕對會有下一步的動作。

據了解，北市府上周四提起的訴願書，認為中央統刪一般性補助款，已違反財政收支劃分法第30條第3項、及中央對直轄市及縣市政府補助辦法等相關規定，未依法行政，有違反法律保留原則、違反依法行政原則、違反明確性原則、違反溯及既往禁止原則、違反誠信原則及信賴保護原則，有裁量濫用等情形甚明，且已導致訴願人財政收入受到重大影響，進而構成對訴願人地方財政自治權之干預，核屬違法。

至於除今天九藍營縣市首長下午赴政院，據了解，北市府與台中等其他藍營縣市，也都有彼此聯繫，不過每個縣市都有不同規畫與進程，重點是要中央不要違法刪預算。