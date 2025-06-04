陳歐珀涉貪遭聲押 游淑慧嘆：2年前就告發現能搜出啥

北檢接獲檢舉，掌握前立委陳歐珀涉在立委期間收涉基隆聯興國際物流公司人員不正利益，推動「商港法」等法案，昨被依貪汙治罪條例搜索約談今聲押禁見。國民黨議員游淑慧在臉書說，「不是不辦，時候未到；活得夠久，早晚等到？」

游淑慧說，2023年5月22日，她和時任議員的徐巧芯、廖先翔，張斯綱到台北地檢署，告發陳歐珀涉嫌違反政治獻金法。2025年6月3日她與徐巧芯、張斯綱告發陳歐珀被檢舉在職期間涉嫌收受廠商不正利益，藉以護航推動法案。

游說，台北地檢署昨天發動搜索，並約談陳歐珀、洪姓廠商等數名被告與證人到案。不過她也說，「啊...2年了，現在搜索還能搜出啥？」

游淑慧還提到，她昨天看到此約談新聞，還揉揉眼睛確認搜索新聞是昨天的，而告發動作是2年前，「這叫我說啥好？嗯嗯，不是不辦，時候未到，活得夠久，早晚等到。」