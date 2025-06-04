林正杰病逝 家屬訃告曝罹癌8年：願他風骨轉化為力量

民進黨創始黨員、黨外時代三劍客之一、有「街頭小霸王」之稱的林正杰，3日凌晨因病過世。林正杰的兒女稍早也透過林正杰的臉書發出訃告，表示林正杰已罹患肺腺癌8年，但仍以堅毅與幽默陪伴他們走過生命旅程的高低起伏，「願我們都能將父親的風骨與真誠，轉化為前進的力量」。

林正杰家屬訃告如下：

親愛的親友們，我們摯愛的父親——林正杰先生，已於 2025 年 6 月 3 日凌晨2時22分，在家人陪伴下，於台東馬偕醫院安詳辭世，享壽 73歲。

父親於八年前確診肺腺癌，這些年來他以堅毅與幽默陪伴我們走過生命旅程的高低起伏，留下了無數溫暖而珍貴的時光。如今，他已安然脫離病苦，前往一處光明、安寧與自在的所在。

我們目前正處理後續相關事宜，待一切安頓後，將再與親友們報告後續安排。願我們都能將父親的風骨與真誠，轉化為前進的力量，在人世間，繼續堅持所信、守護所愛。

感謝大家一路以來的關心與祝福。