中正路改名擾民、浪費錢 台南議員擬宣傳車反制

內政部研擬全台中正路、經國路改名，引發多縣市反彈，彰化縣長王惠美、花蓮縣長徐榛蔚都認為執政黨不能以意識形態治國，雲林縣長張麗善更批中央政府不做正經事，只做一些「有空無榫」的事情，呼籲中央深思。

「難道路名改了就會不一樣？」王惠美說，不要用意識形態治國，在預算這麼不足的情況下，哪還能動用這麼多人力和經費來改路名？民眾覺得習慣、好用才是最重要，政府應思考如何讓民眾過好生活，才是最實在的。

雲林縣府統計，全縣各鄉鎮中正路若改名影響逾5千戶，其中以褒忠鄉戶數最多，林內鄉其次。張麗善說，無論是中正、經國、中山路改名，牽一髮動全身，民眾所有個資都要跟著改，希望中央深思，做一些正經的事，不要做一些「有空無榫」（台語，比喻不合理、不著邊際的事）的事情。

徐榛蔚也批中央意識形態作祟，刪減所有縣市一般性補助款，補助中正路、經國路改名，令許多民眾非常憤慨，其實全民共識就是根本不用改，實在是大費周章、浪費錢。

賴清德總統本命區台南雖有中正路改名例子，也僅是中西區一小段中正路象徵性改名為湯德章大道。國民黨台南市議員蔡育輝表示，民眾對中正路是否具有威權意義並不在意，在乎的是改路名只會造成不便。他將以宣傳車反制中正路改名，呼籲民眾別造成自己不必要的困擾。

民進黨市議員沈震東認為，推動中正路改名、落實轉型正義，應思考如何簡化相關行政作業流程及配套措施，降低民眾因道路改名衍生的困擾，才能讓地方政府說服居民連署、同意改路名。