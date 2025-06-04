中選會駁回反廢死公投 藍促立院提行政訴訟

國民黨立法院黨團「反廢死公投」案，遭中選會以不符合公投法要件為由駁回。國民黨團昨天在立法院程序委員會提案，立法院應提起行政訴訟，要求中選會依法辦理立法院院會通過的公民投票提案。國民黨團、民眾黨團以人數優勢，列入本周五院會討論事項。

國民黨團書記長王鴻薇受訪表示，法律上，中選會根本沒有審查立法院提出公投的權力，卻用行政裁量權直接剝奪「反廢死公投」，因此國民黨團提案，要求立院提出行政訴訟，否則中選會以後為所欲為，「要通過什麼公投案就通過，不讓你投什麼就不通過」。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，中選會依法行政、尊重中選會的決議；但她批評，「反廢死公投」就是一個為了救罷免、不知所云、語焉不詳的空殼公投，希望藍白停止大動作，不要再鬥臭中選會。