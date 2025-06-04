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補助款之爭 9縣市今赴政院

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
蔣萬安表示，希望中央懸崖勒馬、改弦易轍，再怎麼樣都不應苛扣地方補助款。記者余承翰／攝影
蔣萬安表示，希望中央懸崖勒馬、改弦易轍，再怎麼樣都不應苛扣地方補助款。記者余承翰／攝影

地方政府不滿行政院「剋扣」一般性補助款，今有具體回擊。立院財政委員會今天上午排定相關專題報告，雙北等縣市將列席。今天下午，南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴將赴行政院提訴願，包括台北市長蔣萬安等九縣市首長或代表都會到場；蔣萬安說，各縣市長都認為中央不該剋扣地方補助款，「這完全是官逼民反」。

饒慶鈴、台北副市長林奕華、新北副市長劉和然等人，上午將先赴立院財委會；下午三時卅分，蔣萬安、許淑華、饒慶鈴、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘和花蓮副縣長顏新章、新竹副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元將齊聚行政院。

台北市及雲林縣已先提訴願。蔣萬安說，各縣市首長看法一致，行政院壓制地方、扣發地方補助款，讓地方政府、人民和弱勢成受害者，完全是官逼民反。

「我們要凸顯行政院不但違法亂政，甚至帶頭作亂。」張麗善說，日前與蔣萬安等藍營縣市首長通話時，大家有志一同，認為應表達地方訴求，捍衛民眾權益，決定一起展現決心，要求中央依法編列、核定、執行地方的補助款。

許淑華說，中央刪減南投一般補助款約卅五億元，加上先前統籌分配稅款被短撥十億元，導致南投縣今年財政缺口逾四十五億元，嚴重影響地方施政。彰化縣府表示，彰化一般性補助款原有一八九億元，被刪減五十一點七億元，地方建設及社福衝擊大。

饒慶鈴強調，行政院作法嚴重侵害地方財政自治權，破壞中央、地方的制度信任與合作關係；中央不該削弱原本就資源有限的地區。

台中市長盧秀燕暫不跟進訴願，盼勸說中央懸崖勒馬。民代昨追問，若中央不肯，是否採法律行動？盧說，採取法律途徑的最後期限是六月十六日，若中央始終不肯依規定補助，市府預計六月十日或十一日開會研議，「人的忍耐有限度，市府不會坐視市民權益受損」。

「行政院統刪理由根本是胡扯。」劉和然說，中央刻意刪除教育、社福、警消基礎建設等補助款預算，「這是惡意」，面對這種鴨霸做法，新北絕對不吞。

苗栗縣一般性補助款短少廿八點一億元，縣府估今年九月、十月現金流恐告罄，縣長鍾東錦昨證實，主計總處已函文要求縣府提供現金收支表等相關佐證資料研議；他喊話行政院與藍白坐下來協商追加預算化解僵局，對廿二縣市傷害最小。

補助款 蔣萬安 總預算 盧秀燕

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