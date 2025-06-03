副總統：關稅問題引起民眾焦慮 盼台美達雙贏路徑圖
副總統蕭美琴表示，近期關於關稅的討論，在民眾間引發了一些焦慮，台灣希望能達成一個雙贏的路徑圖，讓台美合作發揮「強強聯手」的效果，共同推進科技發展。
總統府今天發布新聞稿表示，蕭副總統2日晚間，應美國「特別競爭研究計畫」（SCSP）邀請，以視訊方式參與「2025年國家特別競爭力AI+科技博覽會」（2025 AI+Expo）爐邊對談（Fireside Chat），就台灣的科技創新、經濟與國防安全、國家發展願景及台美關係等議題，回應主持人提問。
副總統說，當前台灣面對來自中國共產黨及其他威權政權的複合式威脅，包括網路安全挑戰、通訊中斷、海底電纜遭破壞、海上民兵和灰色地帶的力量持續在台海周邊活動，以及各種複合式假訊息，而且威權政府正串聯彼此。
她說，台灣必須發展複合式的應對策略以及更加全面且具韌性的應對機制。總統賴清德上任後親自成立「全社會防衛韌性委員會」，目標是建立社會在危難時刻如天然災害或人為複合式威脅，確保韌性支柱。
蕭副總統表示，幾年前俄羅斯入侵烏克蘭，對台灣社會是一記警鐘。雖然台灣愛好和平也致力維持和平，但絕不能將和平視為理所當然；必須更努力確保和平得以維持，避免衝突的悲劇發生在台灣土地和此區域。
她提到，台灣需要提高國防的投資，還要投資對的系統和能力。台灣持續專注於發展不對稱作戰能力，且必須精準投資。
副總統說，烏克蘭戰爭展現創新科技的重要性，特別是在無人載具、人工智慧與防衛系統的整合、以及新興的太空科技應用，這些新興科技在防衛上扮演關鍵角色。
另外，蕭副總統提到，雖然台美關係正面臨不少挑戰，但目前雙方夥伴關係仍然非常堅固，這對台灣而言至關重要。維持雙方強健的夥伴關係符合彼此利益。
她說，近期關於關稅的討論，確實在民眾間引發了一些焦慮；台灣希望能達成一個雙贏的路徑圖，讓台美合作發揮「強強聯手」的效果，共同推進科技發展，並結合彼此的競爭優勢，確保工業化與AI的領先地位，為共同目標盡一份心力，也推動自由與韌性。
副總統說，台灣將持續與美國合作，加速推動台灣內部必要的改革，讓台灣更有能力嚇阻衝突，維護和平。
主持人問到，和賴總統任期結束之時，她希望台灣呈現何種樣貌。
她說，除了維持和平、穩定與繁榮，也希望看到更有韌性的社會，以及更有韌性的民主，能夠對抗各種挑戰、假訊息及對民主制度信任的干預，要鞏固民主並促進和平穩定。
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