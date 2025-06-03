副總統：面對中國挑釁 台灣打造韌性與自由成關鍵詞

副總統蕭美琴昨天與美國智庫以視訊方式進行爐邊對談表示，中國人民解放軍的挑釁行為日益頻繁。台灣必須更努力強化自身防衛力量，以嚇阻潛在衝突。有一個關鍵詞就是「韌性」。台灣就是在打造韌性，來守護社會的自由，而「自由」則是另一個重要的關鍵詞。

總統府晚間發布新聞稿表示，副總統蕭美琴2日晚間，應美國「特別競爭研究計畫」（SCSP）邀請，以視訊方式參與「2025年國家特別競爭力AI+科技博覽會」（2025 AI+Expo）爐邊對談（Fireside Chat），回應主持人SCSP總裁兼執行長Ylli Bajraktari提問。

被問到台灣如何保護自己的珍貴資產和創新生態系，免受這些惡意行動侵擾。副總統表示，首先，要釐清基本觀念，經濟安全是國家安全重要的一部分。保護科技和創新確實是台灣持續發展的過程中，非常重要的議題。經濟脅迫一直是極具挑戰的問題，台灣與對岸的經貿關係經常被操弄，做為對社會施壓、甚至企圖影響政治結果的工具。這也迫使必須讓台灣更具韌性。

她並說，當然強化韌性的一部分是多元化，台灣也採取各項措施進一步保護科技與經濟體系，包括建立更健全的出口管制制度，在這方面，需要與國際夥伴及其他民主國家密切合作。

副總統表示，不過，面對中國產業的產能過剩，這有一部分來自商業竊取、智慧財產權剽竊，以及國家補貼與其他非市場行為，台灣也啟動了自己的應對機制。積極推動反傾銷措施、確保供應鏈的完整性。很多工作正在進行中，其中多數是針對外部壓力與脅迫的因應措施。

她說，總統賴清德希望建立一個由自由與民主國家所組成的供應鏈體系；也就是建立可靠的供應鏈，讓那些在科技上有共同理念、致力推動自由的國家能夠攜手合作，並在此過程中能更具韌性。

美國國防部長赫格塞斯日前在香格里拉對話中提到，中國在台灣周邊的行動已構成迫在眉睫的威脅；並稱這些軍演已不再是演習，而是實戰演練。主持人問到，如何看待台灣目前面臨的安全挑戰，不僅是對中國的關係，也包括更廣泛的印太區域。

副總統說，地緣政治的局勢變得越來越複雜，台灣所面臨的挑戰、壓力與威脅也持續升高。中國人民解放軍的挑釁行為日益頻繁，不僅發生在台灣海峽與台灣周邊，也包括南海與台灣以北地區。在這樣的情勢下，台灣必須更努力強化自身防衛力量，以嚇阻潛在衝突。

她強調，台灣也從當前歐洲與中東等世界其他地區造成人道災難之衝突悲劇中深刻體會，和平不能被視為理所當然。台灣人民渴望和平，誠如赫格塞斯在香格里拉對話中的發言，台灣與美國在維護印太區域的和平與穩定上擁有共同的利益，且台灣安全對全球安全具有重要意義。

副總統感謝許多國際夥伴在包括G7峰會等全球高峰會中均強調台海和平穩定對於全球繁榮至關重要，而這句話的重要性再怎麼強調都不為過。因此，強化自身安全、與國際夥伴合作以防止衝突，並運用外交手段維護區域和平穩定都是維持現狀不可或缺的重要策略。

主持人提到台灣所面臨的安全挑戰，以及可能面臨的時間壓力，對於軍隊現代化和新技術採用的速度是否感到滿意。

副總統說，再多的準備都不夠，也無法完全滿意。軍方正推動多項改革與現代化工作，包括指揮控制、分權、採用新技術、以及強化後備軍人的訓練機制。現在很多工作正在進行中，雖然過程充滿壓力與挫折，但這是不可或缺的必經過程。只要台灣仍面臨威脅，就會持續努力不懈。

副總統提到，有一個關鍵詞就是「韌性」。台灣就是在打造韌性，來守護社會的自由，而「自由」則是另一個重要的關鍵詞。綜觀歷史，台灣經歷過許多挑戰；經歷過殖民統治、世界上最長的37年戒嚴時期，以及民主轉型，造就今日強健且競爭激烈的多黨民主體制。也讓台灣的社會具備了面對各種內外挑戰的更強韌性。

因此，她希望所有來台的朋友都能感受到台灣社會充沛的活力以及人民的堅韌、善良與親切，也感受到台灣成為世界上良善力量的渴望、為全球的進步和人類的發展做出貢獻；這種精神已深植在社會每個角落。

副總統表示，儘管面臨種種壓力，台灣人民仍然希望成為這股良善的力量、成為捍衛自由的前線，並致力於支持全人類的發展以及共享科技進步所帶來的福祉。