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副總統：台積電赴美投資決定 回應客戶與全球科技業

中央社／ 台北3日電

副總統蕭美琴昨天談到打造「AI台灣」著重3層面，分別是將AI全面導入政府體系、運用AI落實人民賦能、AI與台灣的全球連結，她並說，台積電赴美投資的決定是對客戶和全球科技業的回應，以擴大供應鏈並讓其多元化。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統蕭美琴2日晚間應美國「特別競爭研究計畫」（SCSP）邀請，以視訊方式參與「2025年國家特別競爭力AI+科技博覽會」（2025 AI+Expo）爐邊對談（Fireside Chat），就台灣的科技創新、經濟與國防安全、國家發展願景及台美關係等議題，回應主持人SCSP總裁兼執行長YlliBajraktari提問。

針對進一步闡述將台灣打造成「AI島」的願景，以及迄今取得的進展，副總統表示，談到「AI島」或「AI台灣」時，至少要著重3個不同層面。首先是政府部分，接著是社會和經濟，最後是台灣與世界的連結。

第一，希望將AI全面導入政府體系，以提升政府服務的效率，同時也擴展政府與整個公務體系的能力。第二，運用AI落實人民賦能。這不僅強化民主，以及公民對公共決策的參與，同時也要將AI導入經濟生活的各個層面。第三，AI與台灣的全球連結。

副總統說，台灣在全球AI發展的供應鏈中扮演極其關鍵的角色。希望優化台灣在促進穩定且安全的供應鏈方面的貢獻，同時也在全球創新與全球科技領域發揮作用。最後目標是推動人類的進步與繁榮，並願意與全世界擁有共同目標的夥伴合作，攜手推動AI的發展。

被問到，在當今科技扮演關鍵角色的時代，台灣如何強化與盟友及夥伴的關係，副總統表示，台積電已承諾增加1000億美元投資於美國晶片製造領域，加上原先已投入的650億美元。部分設施已在亞利桑納州建造中，有些設施甚至已開始量產。這讓台積電成為美國史上最大規模的外國在美綠地投資案，這是深具意義的連結，也是台灣對全球科技製造領域的貢獻。

除了晶片製造之外，副總統說，台灣與美國在經貿投資上的合作還有兩個特別值得關注的面向，一個是人工智慧的領導角色，另一個則是協助美國的再工業化。製造業對許多社會而言都是關鍵產業，特別是在確保供應鏈在特殊情況下不被干擾，這已成為全球許多政府的優先要務。

她提到，台灣在各方面可發揮關鍵角色，不僅導入人工智慧，更可引進可靠且值得信賴的製造供應鏈，協助建構更具韌性的工業化生態系。台灣不僅是終端產品的提供者，也是具備全方位製造能力的夥伴。她相信除了晶片之外，台灣還可以在其他關鍵技術領域與美國持續合作。

她並說，總統賴清德已經提出台灣當前的重點發展領域，包括次世代通訊、新興太空科技，以及關乎日常生活的技術。台灣也有興趣發展國防科技，以及支持各領域促進人類進步的人工智慧。

她強調，台灣在全球供應鏈中扮演至關重要且正面的角色，希望能進一步強化這個角色，同時與國際夥伴攜手合作。台積電赴美投資的決定是對客戶和全球科技業的回應，以擴大供應鏈並讓其多元化。

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