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冒雨歡迎馬紹爾總統 林佳龍：馬國文化雨水為祝福

中央社／ 台北3日電

太平洋友邦馬紹爾群島共和國總統海妮來台國是訪問，賴總統今天以軍禮迎接時突降大雨，兩國元首冒雨完成儀式。外交部林佳龍在社群媒體表示，雨水在馬紹爾傳統文化中代表上天的祝福，這是兩國互訪期間，上天給邦誼最深祝福。

外交部今天透過新聞稿表示，馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）應政府邀請，於2日至7日率團來台國是訪問，團員包括第一先生齊曲能（Thomas Kijiner, Jr.）、酋長院主席柯良禮（Lanny Kabua）、外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）、財政部長包大維（David Paul）、馬國國會外委會主席貝將（JoeBejang）等19人，外交部長林佳龍於2日晚間代表政府前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。

林佳龍今天於臉書發文表示，上午陪同總統賴清德於總統府前主持歡迎儀式，並以隆重軍禮與最高規格的21響禮炮迎接海妮，期待兩國未來在更多領域深化合作奠定堅實基礎，持續厚植台馬情誼，推動兩國關係更上層樓。

林佳龍指出，適逢台灣梅雨季節，軍禮期間降下大雨，兩國元首仍在雨中完成檢閱儀隊。雨水在馬紹爾傳統文化中代表上天的祝福，而雨後的彩虹則是「Iakwe」，也是馬國的問候語，讓他想起去年12月賴總統訪問馬國時，抵達前下起一陣大雨，賴總統當時說「遇水則發」。相信互訪期間所遇的迎賓雨水，是上天對兩國邦誼最深的祝福。

林佳龍提及，為隆重迎接遠道而來的馬國貴賓，總統府前凱達格蘭大道與外交部大門口懸掛馬紹爾群島國旗。今晚也在台北賓館設宴款待海妮及訪團一行，展現台灣以誠摯與熱情迎接太平洋友邦的心意。

林佳龍表示，海妮此次訪台是她自2024年1月重返總統職位後，首次來台進行國是訪問，去年底賴總統「繁榮南島智慧永續」之旅出訪馬紹爾群島，獲得馬國政府與人民的熱烈歡迎，雙方元首的互訪展現兩國對彼此關係的高度重視，台馬兩國共享民主、人權與法治等普世價值，是雙邊邦誼27年來穩固發展的重要基石。

林佳龍說，歡迎儀式後，他在兩國元首共同見證下，與馬國外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）簽署「體育交流合作意向書」及「總統獎助學金備忘錄」。雙方也延續賴總統出訪成果，舉行購機貸款啟動儀式，象徵台馬航運合作正式啟動。

馬紹爾群島 林佳龍 外交部

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