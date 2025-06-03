快訊

日職／看古林睿煬141公里直球就知道不妙 火腿投教：短期內回不來

外匯禿鷹退場！台指期夜盤強彈 台積電期貨站上960元

前綠委陳歐珀涉收賄遭約談 妻子深夜移送北檢

立院通過2028無煤中火決議 政院：目標2034年前實現

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院長韓國瑜宣布，依黨團協商共識，以表決器表決「2028年完成無煤中火」案，出席109人，贊成59人，反對50人，該案最後在國民黨、民眾黨人數優勢下表決通過。記者黃仲裕／攝影
立法院長韓國瑜宣布，依黨團協商共識，以表決器表決「2028年完成無煤中火」案，出席109人，贊成59人，反對50人，該案最後在國民黨、民眾黨人數優勢下表決通過。記者黃仲裕／攝影

立法院今決議2028年完成無煤中火行政院指出，台電目標是2034年前實現無煤化，行政院長卓榮泰也指示2032年重新檢討6部燃煤機組存廢問題。未來台電將依計畫路徑，朝有序減煤與供電穩定並重目標邁進。

立法院會今表決「2028年完成無煤中火」案，在野黨立委批政府偷偷運作備用機組，讓人民用肺發電「夭壽，沒天良」；執政黨立委則說，中火建設及用量最高期間都是國民黨執政，藍委此提案根本「假民生、真政爭」。該法案最後在在野黨人數優勢下表決通過。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆已指示，落實穩定供電能源政策，持續朝「減碳先行、目標淨零」方向邁進；近年台中電廠已成為台中市固定汙染源空汙減量最多單位，8年來空汙減量近80%，此外，2024年用煤量亦創歷史新低。

李慧芝表示，台中電廠無煤供電是台電目標，台電正積極推動台中電廠燃氣機組建置，第一部新燃氣機組預計於今年底前上線，2026年將拆除兩部燃煤機組，台電目標是2034年前實現無煤化，卓揆也指示2032年會重新檢討6部燃煤機組的存廢問題。未來台電將依循計畫路徑，持續朝向有序減煤與供電穩定並重的目標邁進。

行政院 能源政策 立法院 減碳 淨零 台電 中火

延伸閱讀

不滿吳宗憲「砍你吃吃喝喝」預算 政院：應公開道歉

桌球／選手遭取消大滿貫賽事 卓揆指示積極明快處理

葉伊恬事件延燒 卓揆指示督促各協會「以選手為核心」

卓揆拋統刪補助款解方 籲立委支持636億追加預算

相關新聞

「街頭小霸王」林正杰病逝享壽73歲 好友嘆：2周前狀況還好

民進黨創黨元老、前立委林正杰罹癌纏綿病榻，今天傳出在台東病故，遺體正準備送回台北。林正杰晚年支持郭台銘，不滿總統初選結果...

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

民主進步黨創始黨員之一，有「街頭小霸王」之稱的林正杰在今天凌晨過世，享壽73歲。左翼聯盟秘書長黃德北在臉書表示，「敬悼街...

「夭壽沒天良」朝野立委舌戰近整天 「2028無煤中火」表決通過

立法院會今表決「2028年完成無煤中火」案，在野黨立委批政府偷偷運作備用機組，讓人民用肺發電「夭壽，沒天良」；執政黨立委...

Google將撤中華電信憑證信任 白委：賴政府已信任破產

國際知名搜尋引擎Google將撤銷中華電信憑證信任。民眾黨立委林憶君表示，台灣當初成立數發部目的就是為打詐、處理資安問題...

立院通過2028無煤中火決議 政院：目標2034年前實現

立法院今決議2028年完成無煤中火。行政院指出，台電目標是2034年前實現無煤化，行政院長卓榮泰也指示2032年重新檢討...

不滿吳宗憲「砍你吃吃喝喝」預算 政院：應公開道歉

朝野續為中央政府總預算案展開攻防，針對國民黨立委吳宗憲指砍預算是為「砍你的是吃吃喝喝的錢」，行政院發言人李慧芝今天呼籲吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。