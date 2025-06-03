立院通過2028無煤中火決議 政院：目標2034年前實現

立法院今決議2028年完成無煤中火。行政院指出，台電目標是2034年前實現無煤化，行政院長卓榮泰也指示2032年重新檢討6部燃煤機組存廢問題。未來台電將依計畫路徑，朝有序減煤與供電穩定並重目標邁進。

立法院會今表決「2028年完成無煤中火」案，在野黨立委批政府偷偷運作備用機組，讓人民用肺發電「夭壽，沒天良」；執政黨立委則說，中火建設及用量最高期間都是國民黨執政，藍委此提案根本「假民生、真政爭」。該法案最後在在野黨人數優勢下表決通過。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆已指示，落實穩定供電能源政策，持續朝「減碳先行、目標淨零」方向邁進；近年台中電廠已成為台中市固定汙染源空汙減量最多單位，8年來空汙減量近80%，此外，2024年用煤量亦創歷史新低。

李慧芝表示，台中電廠無煤供電是台電目標，台電正積極推動台中電廠燃氣機組建置，第一部新燃氣機組預計於今年底前上線，2026年將拆除兩部燃煤機組，台電目標是2034年前實現無煤化，卓揆也指示2032年會重新檢討6部燃煤機組的存廢問題。未來台電將依循計畫路徑，持續朝向有序減煤與供電穩定並重的目標邁進。