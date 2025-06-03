快訊

日職／看古林睿煬141公里直球就知道不妙 火腿投教：短期內回不來

外匯禿鷹退場！台指期夜盤強彈 台積電期貨站上960元

前綠委陳歐珀涉收賄遭約談 妻子深夜移送北檢

獨盟：藍營反對中正路改名 惡意保留獨裁者之路

中央社／ 台北3日電

台獨聯盟今天說，藍營縣市長鋪天蓋地進行「中正路改名大撒幣」的宣傳，以「大撒幣」為藉口，實則是惡意保留那一條條刻劃著台灣傷痕的獨裁者之路；呼籲民進黨政府各部會盡快跟上內政部，不能憂讒畏譏，民進黨主政的地方政府更應身先士卒。

台獨聯盟晚間發布新聞稿表示，肯定內政部履行法定義務、展現去除威權象徵的決心。「中正路」原本就是為了紀念獨裁者蔣介石而命名。如果不再認同這樣的紀念，就應該正視改名的必要，「這就像家裡門牌貼錯了，難道因為怕花錢，就繼續掛上別人家的門牌？」

台獨聯盟說，紀念獨裁者的「中正路」本身就是一個錯誤，改正錯誤，從來都不是浪費。相反地，積非成是，繼續讓錯誤存在，不只花的是納稅人的錢，更侵蝕民主價值。如果什麼都用「浪費錢」來否定，那將永遠無法重塑正確的公共記憶與價值。

台獨聯盟說，呼籲民進黨各部會，盡快跟上內政部，不能因循苟且、憂讒畏譏、停滯不前，反而要主動積極克服現有阻礙；民進黨主政的地方政府更應身先士卒。

民進黨 台獨 中正路

延伸閱讀

中正路改名 徐榛蔚批意識形態作祟、浪費錢

圖表看時事／改名掀反彈…全國316條中正路、50.9萬人受影響 一圖看地方政府說法

影／中正路改名爭議 張麗善批：盡做「有空無榫」代誌

中正路改不改引議論 高雄「中正湖」早在陳菊時代更名

相關新聞

「街頭小霸王」林正杰病逝享壽73歲 好友嘆：2周前狀況還好

民進黨創黨元老、前立委林正杰罹癌纏綿病榻，今天傳出在台東病故，遺體正準備送回台北。林正杰晚年支持郭台銘，不滿總統初選結果...

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

民主進步黨創始黨員之一，有「街頭小霸王」之稱的林正杰在今天凌晨過世，享壽73歲。左翼聯盟秘書長黃德北在臉書表示，「敬悼街...

「夭壽沒天良」朝野立委舌戰近整天 「2028無煤中火」表決通過

立法院會今表決「2028年完成無煤中火」案，在野黨立委批政府偷偷運作備用機組，讓人民用肺發電「夭壽，沒天良」；執政黨立委...

Google將撤中華電信憑證信任 白委：賴政府已信任破產

國際知名搜尋引擎Google將撤銷中華電信憑證信任。民眾黨立委林憶君表示，台灣當初成立數發部目的就是為打詐、處理資安問題...

立院通過2028無煤中火決議 政院：目標2034年前實現

立法院今決議2028年完成無煤中火。行政院指出，台電目標是2034年前實現無煤化，行政院長卓榮泰也指示2032年重新檢討...

不滿吳宗憲「砍你吃吃喝喝」預算 政院：應公開道歉

朝野續為中央政府總預算案展開攻防，針對國民黨立委吳宗憲指砍預算是為「砍你的是吃吃喝喝的錢」，行政院發言人李慧芝今天呼籲吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。