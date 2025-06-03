史瓦帝尼外長訪台 聚焦雙邊合作及經貿投資

友邦史瓦帝尼王國外長戴柏莉今天訪台，外交部表示，戴柏莉此行是繼去年1月來台祝賀賴總統當選後，再度專程到訪，彰顯台史高層交流緊密，訪台期間將與台灣政府各相關機構討論台史雙邊合作及經貿投資等議題。

外交部晚間發布新聞稿指出，史瓦帝尼王國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）於3日下午抵台進行工作訪問，包括公共工程暨運輸部長恩端兌（NdlaluhlazaNdwandwe）、財政部長瑞肯柏（Neal Rijkenberg）、商工部長卡馬洛（Manqoba Khumalo，另譯：庫馬洛）及國王辦公室主任甘梅澤（Mgwagwa Gamedze）等多名內閣部長級官員也同團到訪，外交部政務次長吳志中代表政府前往接機，表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，戴柏莉此行是繼去年1月來台祝賀賴總統當選後，再度專程到訪，彰顯台史高層交流緊密。訪台期間將與台灣政府各相關機構討論台史雙邊合作及經貿投資等議題，除拜會外交部長林佳龍及接受吳志中午宴款待外，也將與國合會、中國輸出入銀行、中華航空公司及其他在史國投資或未來有意布局非南地區的台商業者交換意見。

外交部強調，台史建交57年以來，兩國關係緊密，奠基於雙邊既有的堅實合作基礎，外交部將以「總合外交」政策理念持續積極推動「榮邦計畫」，與史國深化在各領域的密切合作，增進兩國情誼與人民福祉，共同促進經濟永續發展及穩定繁榮。