民進黨創黨黨員林正杰病逝 老戰友前立委許國泰哽咽證實

民進黨創始黨員、黨外時代三劍客之一、有「街頭小霸王」之稱的林正杰，今天凌晨病逝，享壽73歲，他的長期老戰友、前立委許國泰今天下午證實林正杰大約今天凌晨2時病逝，許國泰哽咽說，「我沒想到他（林正杰）竟然這麼快就走了，聽到非常難過！」

林正杰早年參與黨外運動，是民進黨創始黨員之一，當年有「街頭小霸王」之稱，政治理念隨著民進黨數次執政漸行漸遠，今年初因為民眾黨主席柯文哲司爭議，林也出面站台相挺，如今病逝，令許多民進黨過去的老戰友噓唏。

同為黨外及民進黨創黨時期的戰友許國泰聽到林正杰病逝一時難過哽咽，許國泰說，「我真的沒想到…」，他和林正杰是好朋友，兩人從當初黨外時期大家為了理想就一起奮鬥，現在情況不一樣，只剩下兩人還在堅持，「沒有想到他（林正杰）竟這麼快就走了」。