Google將撤中華電信憑證信任 白委：賴政府已信任破產

國際知名搜尋引擎Google將撤銷中華電信憑證信任。民眾黨立委林憶君表示，台灣當初成立數發部目的就是為打詐、處理資安問題，現在出事了，竟還大言不慚「甩鍋」給中華電信。林還說，連國家級的數位業者都不被國際信任，可謂國家資安奇恥大辱，賴政府才上任一年，就已經信任破產。

林憶君認為，賴政府一天到晚只會空談「抗中保台」、只會在國內找敵人、搞大內宣、搞大罷免，連自稱要將台灣打造成智慧科技島這麼基本的目標到現在什麼都沒做，就先被美國Google公司否定台灣的科技能力，實在令人擔憂台灣的國際誠信。

林憶君指出，行政院才剛拍板「第七期國家資通安全發展方案」，內容呼應「美國在拜登政府時代開始承認國家無法單獨面對各種網路攻擊」，結果不但還沒有成功呼應美國的資安，就先被Google排除在外，連國家級的數位業者都不被國際信任，可謂國家資安的奇恥大辱。顯見賴政府才上任一年，就已經信任破產，呼籲賴政府並要求數發部務必立即並嚴肅正視這個問題。

林憶君表示，Chrome瀏覽器可說是全台民眾使用率最高的瀏覽器，一旦大家未來在使用Chrome瀏覽有使用中華電信新簽發憑證的網站時，恐將出現「蓋版警示」，還需另外點選下方的「進階」按鈕才可繼續瀏覽；如此一來，當民眾打開政府網站看到「不安全」的警示畫面，恐導致對政府網站信任感立刻崩解。

林憶君強調，所謂「數位國家」，不是僅靠口號堆砌出來的，這次的事件不是美國Google不給台灣面子，而是賴政府，竟對國際社會連最基本的數位信任門檻都沒守住。

林憶君表示，這次事件不是單純的資安漏洞，而是國安警訊，政府必須提高對數位信任的危機意識、保障民眾資安權益，做好輔導中華電信以完成調整符合憑證之要求，在這段空窗期期間，也應做好配套措施、向民眾及公部門宣導辨認安全網頁的方式，莫讓資安問題無限延伸，一旦變成國安危機，恐怕就更難挽回。