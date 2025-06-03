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財政部：10年撥付3.1兆元 對地方財政挹注顯著

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

受到財劃法影響，行政院統刪25％地方補助款，引發不小的爭議與衝擊。財政部報告表示，近10年度普通統籌稅款加計金融業營業稅統籌稅款短少專案補助，累計撥付地方政府高達3兆1,001億元，對地方政府財源挹注顯著，各該地方政府如能妥善規劃運用，當有助其各項業務推動及地方經濟發展。

立法院財委會4日將邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人就「近十年中央政府依財政收支劃分法、地方制度法等地方政府之補助情形及對均衡地方法等對地方政府之補助情形及對均衡地方經濟發展之成效」備詢。

財政部表示，今年由於受美國關稅政策影響，近期出口大增致營業稅退稅較去年同期增加，加上所得稅延後申報及繳納，致整體稅款收入之入庫時程不如預期，因此按稅收實際入庫情形調整當月撥付金額，並已事先通知地方政府預為因應，7月以後原則可按月平均數撥付，並依序撥補之前各月份實際撥付金額未達月平均撥付數之差額。

以近10年度普通統籌稅款撥付情形觀之，104 年度普通統籌稅款實際收入數2,320億元，逐年成長至去年度4,131億元，增幅達78.1％，期間除2020年度受疫情影響致統籌稅款因實徵數低於預算數而短撥外，其餘年度實際收入數超過預算通知分配數累計達2,727億元，均已依法全數撥付地方政府。

此外，國庫署歷年均依「加值型及非加值型營業稅法」規定，於金融業營業稅稅款撥入金融業特別準備金期間，編列專案補助補足地方政府因統籌稅款所減少之收入，近10年度合計補助1,029 億元，倘加計4月底就以前年度尚未補足部分撥補60億元，總計1,089億元，對於彌補地方政府統籌稅款收入應有助益。

稅款 營業稅 地方政府

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