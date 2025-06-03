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蔣萬安率藍營首長提訴願 黃偉哲：解鈴還需繫鈴人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
蔣萬安與藍營8縣市長明天親自遞交訴願書，台南市長黃偉哲強調，「解鈴還須繫鈴人」，行政院已釋出善意，希望立法院接續完成預算程序。記者吳淑玲／攝影
蔣萬安與藍營8縣市長明天親自遞交訴願書，台南市長黃偉哲強調，「解鈴還須繫鈴人」，行政院已釋出善意，希望立法院接續完成預算程序。記者吳淑玲／攝影

針對蔣萬安與藍營8縣市長明天親自遞交訴願書，台南市長黃偉哲強調，「解鈴還須繫鈴人」，行政院已釋出善意，希望立法院接續完成預算程序。

黃偉哲指出，當初立法院統刪行政院預算，目前在法律上沒有任何補救措施，希望立法院財委會能夠放下成見，以生民為念，趕快通過追加預算，讓重大建設不要延宕，勿讓民眾福利受苛扣。

中央政府總預算遭立法院刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，其中屏東縣減少52.5億最多、高雄刪減51.9億、台南市51.7億、台北市則是37.9億。

齊頭刪減補助款恐將衝擊台南建設與人民福祉，台南市長黃偉哲上月29日請副市長葉澤山代表於出席行政院會時提出討論，建議以追加預算的方式，來解決地方面臨的困難，獲得行政院支持。

行政院 立法院

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