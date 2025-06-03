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「街頭小霸王」林正杰病逝享壽73歲 好友嘆：2周前狀況還好
民進黨創黨元老、前立委林正杰罹癌纏綿病榻，今天傳出在台東病故，遺體正準備送回台北。林正杰晚年支持郭台銘，不滿總統初選結果憤而退出國民黨，但他對於民進黨的貪汙、腐敗有所不滿。今天傳出病故消息，前兩周才剛去探望林正杰的好友賴坤成表示，感到意外與不捨。
林正杰是民主進步黨創始黨員，早年參與黨外運動，個性剛烈直言、街頭運動衝鋒陷陣，贏得「街頭小霸王」封號。林正杰曾擔任台北市議員，任內與陳水扁、謝長廷被稱為「黨外三劍客」。
林正杰在1990年退出民進黨，2016年恢復國民黨籍，2019年國民黨總統初選結果出爐，因不滿韓國瑜擊敗郭台銘，挺郭的林正杰憤而宣布退出國民黨。林正杰曾在台東參選立委，失利後向退輔會承租農地移居鹿野務農，近年罹癌身體虛弱，曾赴大陸就醫。
台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成說，他前兩周還去探望林正杰，當時他的狀況還好，令人意想不到。
「他算是衝組個性的人！」曾跟林正杰共事過的綠營人士回憶，民國74年左右，林正杰不滿被告，率眾帶時鐘去台北地方法院抗議，準備送鐘（終）給法官，當時承審法官得知消息先離開，林就帶著眾人轉往總統府將鐘丟在總統府後門，在戒嚴時期，這算是很大膽的行為，所以被稱為「街頭小霸王」。
昔日戰友、創黨元老許國泰向本報證實，並難過表示「當初在黨外時間，大家一起為理想奮鬥到現在」，沒想到林離開了，令人難過。
許國泰說，林正杰身體不好，但他們兩、三個月前還一起吃飯，今天聽到他走了，相當難過。當時在黨外時期，大家一起奮鬥，沒想到，林先走一步。
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