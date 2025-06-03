立法院4日續戰財劃法 主計總處書面資料今提前出爐

主計總處3日表示，近年來中央為因應地方制度變革等環境變遷，透過統籌分配稅款與一般性補助款相關機制，挹注地方政府所需財源，惟依據2025年3月21日公布的財政收支劃分法，各地方政府獲配統籌分配稅款將大幅增加，因未併同檢討中央與地方的事權分配，且其所定水平分配公式著重人口及營利事業營業額等指標，經財政部試算將進一步擴大城鄉差距，行政院已於2025年5月21日聲請釋憲，而中央對地方補助機制勢須配合檢討。

立法院財政委員會4日將邀集主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、內政部及法務部就「近十年中央政府依財政收支劃分法、地方制度法等地方政府之補助情形及對均衡地方經濟發展之成效」進行專題報告，並備質詢，主計總處書面資料今天提前出爐。

主計總處在報告中指出，近年透過中央統籌分配稅款與一般性補助款等財源的挹注，各市縣政府財政狀況已有顯著改善，整體市縣總決算101年度歲入歲出短絀 629億元，至104年度轉為賸餘64億元，113年度賸餘數達708億元。

例如台北市賸餘269億元、台南市賸餘72億元、高雄市賸餘59億元、南投縣賸餘41億元、台中市賸餘38億元、新竹市賸餘33億元、新北市賸餘21億元，另22個市縣歲入歲出短絀者，亦由101年度14個降至113年度1個；整體市縣自有財源占歲出比由101年度61.6%增加至113年度67.8%，成長超過六個百分點。

主計總處還提到，為提升地方政府財政自主程度，中央持續透過中央統籌分配稅款與一般性補助款等財源挹注地方政府，對其挹注規模呈穩定成長，以113年度決算為例，中央對地方統籌分配稅款及一般性補助款合共6,804億元，較103年度決算增加2,561億元或60.4%，顯示中央相當重視與地方間的夥伴關係，並透過前述財源盡力協助地方政府。

同時，主計總處也說明中央對地方財政協助的三大原則。首先是依地方制度法第87條之3規定，縣(市)單獨或合併改制為直轄市時，其他直轄市、縣(市)所受統籌分配稅款及補助款之總額不得少於該直轄市改制前，近年中央對地方之財政協助，均保障各市縣獲配之統籌分配稅款及一般性補助款合計數，不低於103年度桃園市改制基準年水準。

第二個原則是為充裕地方財政量能及增加對地方的協助，近年中央均在確保自身財政穩健的前提下，優予匡列一般性補助款，使各市縣獲配財源呈逐年穩定成長。

第三個原則是近年普通統籌分配稅款係先按固定比例分配直轄市、縣(市)與鄉(鎮、市)，其中六個直轄市獲配61.76%的大部分統籌分配稅款，其餘16個縣(市)僅獲配24%，為均衡城鄉差距，中央均透過一般性補助款挹注設定縣(市)成長率高於直轄市方式，拉近直轄市與縣(市)間的財政分配落差。