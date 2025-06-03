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年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

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「街頭小霸王」林正杰病逝享壽73歲 好友嘆：2周前狀況還好

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
「街頭小霸王」林正杰當年入監前曾辦「街頭狂飆」運動，抗議司法已死。聯合報系資料照
「街頭小霸王」林正杰當年入監前曾辦「街頭狂飆」運動，抗議司法已死。聯合報系資料照

民主進步黨創始黨員之一，有「街頭小霸王」之稱的林正杰在今天凌晨過世，享壽73歲。左翼聯盟秘書長黃德北在臉書表示，「敬悼街頭小霸王、民主鬥士林正杰」。

林正杰早期曾為中國國民黨籍，參與黨外運動，為民主進步黨創始黨員之一，有「街頭小霸王」之稱。後於1990年退出民主進步黨；2016年恢復國民黨籍，2019年無法接受國民黨總統初選結果因而退黨。

林正杰曾經擔任台北市議員，任內與陳水扁、謝長廷被稱為「黨外三劍客」。後出任新竹市副市長、立法委員、中華統一促進黨黨主席、百萬人民倒扁運動第一任理事長「紅衫軍自主公民協會第一任理事長」等。

民眾黨主席柯文哲近期陷入司法爭議，民眾黨今年1月集結支持者「釘孤枝」抗議綠色威權，當時也找來林正杰站台。林正杰當時致詞表示，他50年來追求民主政治，民進黨和南韓前總統尹錫悅差不多，甚至揚言到地檢署放一把火，不能讓民進黨欺負到這種地步，繼續下去台灣會倒。

民進黨 民眾黨 國民黨

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