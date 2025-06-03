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補助款「官逼民反」 新北副市長劉和然明赴立法院說明

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜明早主持市政會議，副市長劉和然將代表侯市長，前往立法院表達地方心聲。聯合報系資料照
新北市長侯友宜明早主持市政會議，副市長劉和然將代表侯市長，前往立法院表達地方心聲。聯合報系資料照

行政院統刪地方縣市一般性補助款，引發地方怒火，北市府上周向行政院提訴願。明天除有多個藍營執政縣市到行政院抗議表達地方心聲，立法院財政委員會也邀請各縣市到國會說明，新北市長侯友宜明早因主持市政會議，將由副市長劉和然代表侯市長到立院財委會表達地方政府心聲。

劉和然最近幾度在臉書發文，談中央統刪給地方的一般性補助款議題，劉提到，統刪25%對各縣市教育、社福預算及對弱勢的補助都受到嚴重影響，難怪侯市長嗆中央「有感受到人民的痛苦嗎？」盧秀燕市長批中央「不會做事就下台」。

劉也認為，行政院用的理由是預算被立委刪除，真的是「胡扯」，事實是這636億是統刪，不指定科目，由行政院自行調整。過去統刪（自行調整時）都以不影響民生、教育為主。沒想到這次中央竟然「刻意」刪除對地方的一般性補助款，這些都是教育、社福、警消基礎建設等預算，「這就是惡意」。

劉和然說，再苦也不能苦孩子、再窮也不能窮社福，中央真的太過分了，他堅決反對中央把民眾福祉當政治鬥爭的工具，如此違法濫權，是無視人民的鴨霸作法，「面對這種鴨霸做法，新北絕對不吞！我們一定捍衛市民權益，絕不妥協！」

行政院 蔣萬安 統刪 立法院 盧秀燕 劉和然 侯友宜

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