影／張麗善批行政院違法亂政、帶頭作亂 藍營縣市長明遞交訴願書

行政院統刪地方縣市一般性補助款，雲林縣長張麗善今表示，行政院不但違法亂政，甚至帶頭作亂，明將與台北市長蔣萬安等藍營9縣市地方首長及代表到行政院遞交訴願書，團結一致捍衛民眾的權利。

張麗善今證實明天下午3時30分將與蔣萬安等多名藍營縣市首長到行政院遞交訴願書，她表示，日前與蔣萬安及其他藍營縣市首長通話時，大家都有志一同，認為應該表達地方訴求，捍衛民眾權益，因此雖然各縣市都已陸續遞交訴願書，仍決定一起展現決心，要求中央依法編列、核定、執行地方的補助款。

張麗善表示，「我們要凸顯行政院不但違法亂政，甚至帶頭作亂」，希望行政院能夠儘速地把被刪減的費用補助回來，一般性補助款被刪減，不只影響教育、針對一些弱勢族群的福利，甚至基礎設施都可能受到衝擊，尤其汛期到了，疏浚要不要做？所有的基礎建設要不要做，這會影響到所有鄉親的生命財產，造成威脅。

她希望中央要趕快核撥一般補助款，不要對於教育、社福、基礎建設嚴重地苛刻，以蒼生為念，讓一般補助款發揮它的作用，真正能夠照顧所有的鄉親。