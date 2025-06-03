立委質疑射擊競賽如「黑熊學院」復刻版 廖英熙：為台灣安全努力

苗栗縣立委邱鎮軍接獲家長反映「全民國防教育協會」最近透過教育部苗栗聯絡處發函各高中職參加協會舉辦的「全民國防教育聯合射擊競賽」是否合乎規定？全民國防教育協會理事長廖英熙表示，協會是配合教育部推動國防基礎教育，一切都是為台灣安全做準備。

邱鎮軍質疑為何「全民國防教育協會」辦活動跳過縣府，透過教育部苗栗聯絡處直接發函給各高中職，邀請參與協會辦的「全民國防教育聯合射擊競賽」，有如「黑熊學院」復刻版，為何民間機構可用教育部名義辦活動?且函中還要各校核准領隊及參加學生可以公差假方式參加日前5月27日比賽，到底教育部的動機是什麼？

廖英熙表示，他們是配合教育部辦國防基礎訓練活動，且射擊不僅是國防基礎，也是運動賽事，也是比照以往各項運動賽事來辦理，以往學校選手參加運動賽事應該就可以公假去參賽，他們只是提供專業協助辦賽事。

廖英熙說，台灣是個禁槍國家，但射擊訓練又是國防基礎訓練，必須在專業人士指導下才安全，射擊競賽也是國防訓練的一環，尤其台灣現況更需要為未來安全做準備，「不能等到要用再學就來不及了，「他們所做的一切都是為台灣安全」。

彰化縣怪怪貿易公司董事長廖英熙有「台灣槍王」 之稱，其生產的高階玩具槍也用於美國西點軍校、台灣陸軍的訓練用槍，他年輕時是軍械士，從事玩具槍設計與製造已近四十年，公司一年約生產13萬到10萬枝的玩具槍，外銷美國、德國、捷克、日本等多國，還曾舉辦過世界盃極限射擊大賽，邀請國外選手將來台參賽。

廖英熙說，外界若因不知現況而批評，對他們並不公平，也歡迎立委到彰化公司和靶場參觀，他們對於配合政府推射擊國防訓練充滿熱忱，最近在多縣市都有辦射擊競賽 。