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本土社團：去除每一條中正路就是去除一點威權遺毒

中央社／ 台北3日電

辜寬敏基金會、519行動組合今天呼籲，各界正視台灣公民社會對於轉型正義的追求；去除每一條中正路，就是去除一點台灣社會的威權遺毒，展現拒絕威權、捍衛民主的意志。

辜寬敏基金會、519行動組合今天發表「台灣不該再為威權遺毒留後路」聯合聲明。

他們表示，近日中國國民黨召開「中正路改名大撒幣」記者會，惡意指控政府砸錢搞鬥爭、違法刪減預算，中國國民黨此舉乃試圖為大罷免運動轉移焦點，更凸顯當今大罷免的必要。

聲明提到，中國國民黨一再將轉型正義指稱為政黨鬥爭，試圖將其妖魔化為民進黨的政治工具。然而，事實上轉型正義的推動乃根源於台灣公民社會長期的倡議與努力，非專屬於任何單一政黨的議題。

聲明批判，每當社會討論轉型正義，中國國民黨總是含糊地利用「勞民傷財」等各種藉口迴避，講到「路名」就扯「路權」，對於內政部或是交通部間的預算與權責區分，缺乏基本政治專業。

聲明表示，中國國民黨在地方縣市仍多數執政，國民黨籍縣市首長反對轉型正義的理由單薄，經常錯誤連結民生經濟與轉型正義的關係，刻意製造「拚經濟與轉型正義」的虛假對立。

聲明強調，每一條「中正路」，都是對過去傷害的提醒，改名無法改變受傷的事實，卻讓創傷有癒合的可能。在內外交迫，急需強化台灣民主韌性的當下，去除每一條中正路，就是去除一點台灣社會的威權遺毒，展現拒絕威權、捍衛民主的意志。

轉型正義 國民黨 中正路

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