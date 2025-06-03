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藍縣市提訴願 南投縣長許淑華明北上政院要討回補助款
行政院統刪地方縣市一般性補助款，台北市長蔣萬安今於市議會備詢時表示，明將與南投、彰化等藍營9縣市到政院提請訴願書。南投縣府今證實，縣長許淑華明將親自到場，代表南投縣表達地方訴求，希望中央按照預算法盡快撥付款項。
許淑華在縣議會備詢針對補助款被刪表示，她上任後在議會及議員支持下，縣府已償還負債60億元，剩下30億債務可望在今年底或明年初還清，加上明年新版財劃法挹注，能支應更多基礎整建工程、社福衛教等經費，未料卻迎來雙重打擊。
由於，新版財劃法被中央拿去釋憲，能否如期撥補成未知數；縣府前兩周更收到中央刪減一般補助款約35億元，加上先前統籌分配稅款被短撥10億元，導致今年財政缺口逾45億元，導致今年下半年就要樽節開銷，嚴重影響地方施政。
許淑華說，今年統籌分配稅款遭短撥10億元，還臨時性、毫無預警的又刪減35億元，已損害縣民的民生福利，會向行政院提出訴願，就她所知也有很多縣市要提訴願，將共同向中央表達窒礙難行的部分，希望中央按照預算法盡快撥付款項。
而今天也傳出，台北市、南投縣、彰化縣等9藍營縣市將於明天（4日）下午3時30分赴行政院提請訴願，台北市長蔣萬安將親自帶隊前往。對此，南投縣政府證實確有此事，並表示縣長許淑華將代表南投縣，親自到場堅定表達地方訴求。
縣府表示，目前雖啟動延後債務償還、重大建設採分年編列預算、社福政策可能暫緩上路、地方建設與團體補助可能縮減等4大因應方案，但畢竟地方財政資源有限，將持續向中央爭取恢復原核定的一般性補助款額度，緩解地方財政壓力。
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