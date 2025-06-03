立院請卓榮泰報告撥付地方補助款 逕付二讀送黨團協商

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，因應中央政府114年度總預算遭刪減，及被要求自行調整刪減數新台幣636億元。地方政府及在野黨認為有違法之虞，立法院國民黨團提案，請行政院撥付地方補助款，並請行政院長卓榮泰1個月內向立法院提出專案報告，3日立法院會逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨團提案，請院會決議：行政院立即全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費；另應由行政院自行調整刪減636億餘元，請行政院長於1個月內向立法院提出專案報告。立法院會3日進行表決，院長韓國瑜宣布表決通過。

提案說明表示，有鑑於行政院114年5月16日核定修正114年度中央對各直轄市及縣（市）政府一般性補助款，各縣（市）政府刪減比例高達約27％至32％。

提案內容指出，查立法院通案刪減之決議，其中應刪減另予補足的科目應係指一般維持費，不包括補助款；而應刪減另予補足的經費應係指屬於中央機關支用的經費，不應刪減補助地方政府的經費。

提案內容提及，復查「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第3條規定，一般性補助款包括基本財政收支差短與定額設算之教育、社會福利及基本設施等補助經費。

提案內容說，上述包括如低收入戶家庭兒童及就學生活補助、國民年金、老年農民福利津貼、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助、學校水電費、學生午餐經費、國中小冷氣電費與維護費，還有水利工程、清淤疏濬、文化與體育發展經費等。

提案內容認為，行政院以「行政救濟」為名，未經跟地方政府溝通下，行文給各直轄市及縣（市）政府，逕自刪減一般性補助款，將影響民眾教育及社會福利等權益。

對於在野黨質疑中央統刪地方一般補助款有違法之虞，行政院主計總處日前解釋，地制法、財劃法規定中央對於財力較差的地方政府酌予補助，但未規定補助標準跟數額，留有彈性空間。此外，行政院也表達，行政院多次與立法院協調，但覆議案仍遭到立院否決，因此希望透過提出追加預算，盼地方政府呼籲在地立委支持。