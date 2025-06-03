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「夭壽沒天良」朝野立委舌戰近整天 「2028無煤中火」表決通過

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
圖為台中火力發電廠外觀。聯合報系資料照
圖為台中火力發電廠外觀。聯合報系資料照

立法院會今表決「2028年完成無煤中火」案，在野黨立委批政府偷偷運作備用機組，讓人民用肺發電「夭壽，沒天良」；執政黨立委則說，中火建設及用量最高期間都是國民黨執政，藍委此提案根本「假民生、真政爭」。該法案最後在在野黨人數優勢下表決通過。

核三廠二號機於五月中旬除役，台灣正式進入非核家園，國民黨立委提案「2028年完成無煤中火」，要求台中發電廠逐年提出並落實減煤計畫。國民黨立委鄭天財隔周召集協商，不過朝野立委未能達成共識，全案保留送交院會；立法院院會今表決，過程中多位立委也發表看法。

提案人、國民黨立委羅廷瑋說明，他看過太多肺腺癌案例，或大小朋友有支氣管及過敏問題，政府說2035廢除燃煤機組可信嗎？現在中火機組偷偷運作；民進黨只推說國民黨興建中火，卻沒說前總統陳水扁多興建兩機組，反觀台中市長盧秀燕大減數百萬噸燃煤，也溝通盼燃煤機組能變燃氣機組，但經濟部長郭智輝全部跳票。另外，政府承諾2028年燃氣電力達8990MW（千瓩），遠多過中火燃煤機組5500MW，那就都能置換中火，民進黨立委劉建國也提2028無煤中火，那為何國民黨不能提？

民眾黨立院黨團副總召張啓楷批評，政府有責任提供充裕且穩定的電力，但現在電力不夠也不穩定，還要火力全開、用人肺發電，全面啟動備用機組，這是台電自打嘴巴，且中火是全世界最大、最老舊的亞臨界機組，也是汙染最嚴重的；517非核家園後，中火多燒了1.4萬噸煤炭，真的「夭壽，沒天良」；從統計資料來看，中部多個縣市PM 2.5都超標多倍，也請這些要選縣市長的民進黨立委好好思考面對。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，2028中火無煤是三合一提案，假民生、真政爭；只搞民粹、不負責任；金玉其外、敗絮其中，其實眾多在地綠委都點出問題，王義川也點到盧秀燕不願換燃氣機組的問題，焚化爐不減反增。回顧源頭，中火是國民黨蓋的，馬英九當總統、胡志強當市長、盧秀燕當立委時用量最高；民進黨執政後，中火減煤600萬噸，空汙減排77％，國民黨做不到的，民進黨做到了。

經廣泛討論，立法院長韓國瑜宣布，依黨團協商共識，以表決器表決「2028年完成無煤中火」案，出席109人，贊成59人，反對50人，該案最後在國民黨、民眾黨人數優勢下表決通過。

立法院會今表決「2028年完成無煤中火」案。記者李成蔭／攝影
立法院會今表決「2028年完成無煤中火」案。記者李成蔭／攝影
立法院會今表決「2028年完成無煤中火」案。記者李成蔭／攝影
立法院會今表決「2028年完成無煤中火」案。記者李成蔭／攝影

非核家園 立法院 盧秀燕 民進黨 民眾黨 國民黨 中火

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