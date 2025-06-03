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中正路改名 徐榛蔚批意識形態作祟、浪費錢
內政部推動中正路改名，花蓮縣長徐榛蔚今天在議會答詢時，贊同議員「不要改名」的說法，批評中央意識型態作祟，全國民眾的共識是「根本就不用改」。
國民黨議員韓林梅日前質詢時，就針對中正路改名發表看法，表示改路名包括戶政、門牌、民眾所有證件都要全部調整，「中央一直說沒有錢，卻做一些沒有辦法理解的事」，並說，大罷免也一樣，選舉要花錢，選出來的民意代表再罷免，罷免完再來選舉。
無黨籍縣議員黃馨就住在中正路上，今天質詢時也提到改路名「萬萬不可」。黃馨說，改街道名民眾反彈很大，包括土地、建築物的權狀、所有證明文件等，很多東西都要改，要花錢、花時間，真的很困擾，「會被民眾罵死」，不是在這裡嘴巴講講就能夠做得好，不只是中正路，中山路也一樣，不要換一個人路名就要改，永遠沒完沒了。
徐榛蔚對此也回應，批評執政黨意識形態作祟，刪所有縣市的一般性補助款，補助給中正路、經國路改名字，全國鄉親覺得非常憤慨，其實全國國民的共識就是根本不用改，實在是大費周章、浪費錢。
徐榛蔚也提到，財劃法修正是真正落實地方自治的精神，明年多了161億元經費，可以做很多東西，明年要做的是瑞穗大橋、瑞岡大橋的改建，評估計畫都過了，不過按照中央政府對財劃法修正這麼「抵死不從」，若這屆立委被罷免，中央一定會再修回去，請花蓮鄉親一起來努力。
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