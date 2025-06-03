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陸媒指生父與陸企做生意還養小三 沈伯洋斥：中國沒有底線
中國大陸網站今天指控，民進黨立委沈伯洋父親婚內出軌、家人卻與大陸企業合作賺錢等。沈伯洋臉書貼出大公報報導表示，今天又再度獲得中國媒體的紙本滿版攻擊，而且是滿版，「這規格太高了吧？」
大公文匯報今日指出，上樑不正下樑歪。眾所周知，沈伯洋是空有亮眼頭銜，實則私德不修，學術不精，而他的父親沈土城也是私德不修，品行低下。還稱有知情人士透露，沈土城婚內出軌，往來大陸做生意期間結識一位大陸女子張某，進而發展為情人關係。
香港文匯報也指，沈伯洋表面「抗中急先鋒」、暗地「中國推銷員」，名為護台、實為斂財，早已是公開的秘密，但殊不知，沈伯洋口中罵大陸，其實背地裡家人卻與大陸企業合作賺錢，將大陸商品低買高賣到厄瓜多等地賺取差價，獲利不計其數，父子都是貨真價實的「A錢高手」。
沈伯洋指出，明天是6月4日，對中國來說很不方便，所以只好選今天趕快發一發。他看了內文，又在造謠他美國房子和美國間諜，然後剩下的，是在造謠他父親，「所以攻擊女兒不成，現在換成老爸嗎？」大家都知道中國沒有底線，就等著看台灣是哪些粉專和人，跟著中國造謠和轉發。
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