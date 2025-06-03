賴總統軍禮迎馬紹爾總統 兩國簽署協定、啟動航運合作

友邦馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷訪台，賴清德總統3日上午以隆重軍禮歡迎，雙方簽署體育交流合作意向書及獎助學金基金備忘錄，賴總統也主持「購機貸款」啟動儀式，象徵台馬航運合作正式啟動。賴總統表示，兩國建交27年，未來也將持續在各領域深化合作。

軍禮歡迎儀式於上午10時30分在總統府前廣場舉行，鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊，包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等人皆出席軍禮歡迎儀式。隨後，我方與海妮總統進行雙邊會晤暨見證兩國簽署體育交流合作意向書及獎助學金基金備忘錄，賴總統並主持購機貸款啟動儀式。

訪賓一行包括酋長院主席柯良禮（Lanny Kabua）、外交暨貿易部部長康仁德、財政部長包大維（David Paul）、國會外交暨貿易委員會主席貝將（Joe Bejang）等，由外交部長林佳龍、我駐馬紹爾群島共和國大使夏季昌及馬國駐台臨時代辦戴安珍（Anjanette Davis-Anjel）陪同，前來總統府晉見賴總統。

賴總統致詞時表示，去年訪問馬紹爾群島時，他曾說「台灣和馬紹爾群島是真正的一家人」，他和蕭美琴副總統去年上任時，海妮總統率團來訪，現在就職滿周年再次見到海妮總統，就像看到遠道而來的家人，真的很高興。

賴總統提到，透過出訪馬紹爾群島，他深刻感受到兩國不論在醫療、農業或教育等領域的交流，都充滿雙方人民的情誼，也因為海妮總統長期對台灣的支持，兩國才能在婦女賦權、氣候變遷等更多領域上有更進一步的合作。

賴總統指出，近年來地緣政治與經濟情勢快速轉變，期待台灣與馬紹爾群島持續深化邦誼，建立更緊密的合作關係。他與海妮總統共同見證兩國簽署多項備忘錄與合作意向書，擴大在體育、教育及航運等領域的合作。台灣會用具體行動與馬紹爾群島一起努力，促進彼此的繁榮發展，為兩國邦誼寫下新的篇章。

賴總統也感謝馬紹爾群島政府和國會，不僅國會在近年來、每年都通過「支持台灣國際參與」的決議，海妮總統與相關部會首長更在許多國際場合上強力為台灣發聲，做台灣在國際參與上最強而有力的倡議者。

賴總統表示，未來台灣將持續以民主、和平及繁榮的三大支柱，與馬紹爾群島及理念相近的國家攜手合作，深化彼此夥伴關係，落實互惠互助、共榮發展的目標。相信在兩國共同努力下，將為雙方人民創造更多福祉，也為世界做出更多貢獻。

海妮總統致詞時，首先代表馬紹爾群島共和國人民與政府，向中華民國台灣人民與政府表達熱情問候。她很榮幸來台進行國是訪問，也感謝賴總統和政府團隊的盛情邀請及溫暖歡迎。

海妮總統提到，今年是兩國建交27週年，為兩國之間歷久彌新的友誼感到自豪。這份特別而長久的友誼是奠基於雙方共同的南島語系文化，對彼此民主制度的相互尊重，以及對自由、正義和法治等核心價值的堅定承諾，更強化了這份友誼。

海妮總統指出，中華民國台灣在衛生、教育、農業及氣候變遷等領域持續提供支持，對馬國人民和國家發展至關重要。她也由衷感謝台灣提供馬紹爾學生來台學習的機會，及對來台就醫的馬紹爾人民提供照護。

海妮總統宣布，她將向賴總統遞交一份馬紹爾群島共和國人民和政府的共同決議，重申對中華民國台灣人民和政府支持的感謝，並呼籲聯合國立即採取行動，解決台灣2,300萬人民被不當排除在聯合國體系之外的問題。她很期待今天的雙邊會晤和未來兩國共同推展的重要工作。