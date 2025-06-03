不死心！ 反廢死公投遭否決 藍提案對中選會提行政訴訟

國民黨立法院黨團「反廢死公投」案，遭中選會以不符合公投法要件為由駁回。國民黨團今天在立法院程序委員會提案，立法院應提起行政訴訟，要求中選會依法辦理立法院院會通過的公民投票提案。國民黨團、民眾黨團以人數優勢，列入周五院會討論事項。

國民黨團不滿中選會否決反廢死公投案，今天提案要求立法院提出行政訴訟。提案指出，有鑑於中央選委員會5月23日會議，違法審議並拒絕辦理立法院依據「公民投票法」第15條第2項所提出之「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」公民投票提案，對此立法院應提起行政訴訟，要求中央選舉委員會依法辦理立法院院會通過的公民投票提案。

國民黨團書記長王鴻薇受訪表示，法律上中選會根本沒有審查立法院提出公投的權利，卻用行政裁量權直接剝奪反廢死公投，因此國民黨團提案，要求立法院提出行政訴訟，否則中選會以後為所欲為，「要通過什麼公投案就通過，不讓你投什麼就不通過」。

不過立法院現在提起行政訴訟，恐也趕不上8月23日公投日。王鴻薇說，即使趕不上8月23日投票，但一定要表態，否則表示國民黨團默默接受。若開了前例，中選會的行政裁量權無限大，而且立法院通過的公投案，反廢死議題設定非常明確，本來就應該留給人民做決定。