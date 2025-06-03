嘉義市補助款遭刪17億 黃敏惠：中央突襲式刪減違法將提訴願

嘉義市政府針對行政院5月16日以立法院刪減預算為由，行文市府將今年度一般性補助款由原核定62億7096萬3000元，大幅修正為45億5803萬2000元，刪減金額高達17億餘元，表達高度遺憾與嚴正抗議，已依訴願法提起訴願，請求行政院撤銷該項處分並加計利息，維護財政穩定及市民基本權益；議會國民黨團力挺市府訴願決定。

市長黃敏惠與副市長林瑞彥率市府團隊，日前到馬來西亞參訪，推廣觀光，黃敏惠隔海指示發布市府提訴願決定新聞說，她已指示各單位審慎因應，務必保障市府員工、照顧弱勢族群及市民權益，尤其攸關社會福利政策及教育預算，市府必須竭盡所能，克服困難，確保各項服務不中斷。市府將持續依法律程序爭取合理補助金額，籲請中央政府落實地方財政正義、尊重法治原則，共同為地方建設與民生發展努力。

黃敏惠表示，行政院此舉，不只是預算問題，更是地方自治與市民福祉根本問題。「我們依法提起訴願，是要捍衛全體市民權益，也是為所有地方政府爭取合理資源與尊重。呼籲行政院正視問題，立即撤銷不當處分，並依法補足補助金額與應計利息。」

市府說，市府已依行政院原核定金額完成年度預算編列，並經議會審議通過，中央事後突襲式刪減，導致財政收支面臨重大缺口，將直接衝擊弱勢市民福利、學童受教權益、基礎公共建設等各項工作。

中央刪減補助款，明顯違反3月21日公布施行「財政收支劃分法」第30條第3項規定：「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。」法條旨在保障地方財政穩定，避免中央政府片面調減，破壞地方政府依法運作與市民信賴基礎。

市府強調，儘管行政院主張新法在今年度預算編列完成後施行，不應回溯適用，但事實上，刪減行為已對嘉市造成實質傷害，與「財政收支劃分法」立法精神不符，破壞中央與地方政府協力基礎。