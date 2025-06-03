快訊

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

鼎泰豐躺槍？魏哲家一句「貴又不好吃」 網笑：幫別人開法會

Google將撤中華電信憑證信任 立委：核彈級資安危機

嘉義市補助款遭刪17億 黃敏惠：中央突襲式刪減違法將提訴願

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
行政院刪減嘉義市一般補助款，市長黃敏惠硬起來，抗議中央違法依法提訴願。圖／聯合報資料照片
行政院刪減嘉義市一般補助款，市長黃敏惠硬起來，抗議中央違法依法提訴願。圖／聯合報資料照片

嘉義市政府針對行政院5月16日以立法院刪減預算為由，行文市府將今年度一般性補助款由原核定62億7096萬3000元，大幅修正為45億5803萬2000元，刪減金額高達17億餘元，表達高度遺憾與嚴正抗議，已依訴願法提起訴願，請求行政院撤銷該項處分並加計利息，維護財政穩定及市民基本權益；議會國民黨團力挺市府訴願決定。

市長黃敏惠與副市長林瑞彥率市府團隊，日前到馬來西亞參訪，推廣觀光，黃敏惠隔海指示發布市府提訴願決定新聞說，她已指示各單位審慎因應，務必保障市府員工、照顧弱勢族群及市民權益，尤其攸關社會福利政策及教育預算，市府必須竭盡所能，克服困難，確保各項服務不中斷。市府將持續依法律程序爭取合理補助金額，籲請中央政府落實地方財政正義、尊重法治原則，共同為地方建設與民生發展努力。

黃敏惠表示，行政院此舉，不只是預算問題，更是地方自治與市民福祉根本問題。「我們依法提起訴願，是要捍衛全體市民權益，也是為所有地方政府爭取合理資源與尊重。呼籲行政院正視問題，立即撤銷不當處分，並依法補足補助金額與應計利息。」

市府說，市府已依行政院原核定金額完成年度預算編列，並經議會審議通過，中央事後突襲式刪減，導致財政收支面臨重大缺口，將直接衝擊弱勢市民福利、學童受教權益、基礎公共建設等各項工作。

中央刪減補助款，明顯違反3月21日公布施行「財政收支劃分法」第30條第3項規定：「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。」法條旨在保障地方財政穩定，避免中央政府片面調減，破壞地方政府依法運作與市民信賴基礎。

市府強調，儘管行政院主張新法在今年度預算編列完成後施行，不應回溯適用，但事實上，刪減行為已對嘉市造成實質傷害，與「財政收支劃分法」立法精神不符，破壞中央與地方政府協力基礎。

財政收支劃分法 補助款 行政院

延伸閱讀

嘉市啟動城市外交 黃敏惠率團馬來西亞拓展國際觀光版圖

嘉市教育處副處長林喜信榮退 黃敏惠祝福展開亮麗人生

王識賢、羅志祥現身嘉義市 黃敏惠探班「我的網紅女兒」

黃敏惠重返五星市長寶座 嘉市教育、環保、衛生全台第一

相關新聞

民調／6成6認川普會賣台 過半不滿賴清德併購說

「民主文教基金會」今公布美中台關係最新民調，高達6成6受訪者認為美國總統川普會為美國利益出賣台灣。針對賴清德總統日前接受...

立院三讀修正保險法 百萬張欠債扣押保單可望豁免

民眾因欠債遭法院扣押保單案件已逾百萬件，立法院會今天三讀修正通過「保險法」，將可強制執行的保單解約金門檻，統一上調為中央...

教育部替廖英熙協會發文辦活動 遭質疑黑熊學院翻版

總統府「全社會防衛韌性委員會」委員廖英熙所成立的全民國防教育協會近日舉辦「全民國防教育聯合射擊競賽」，竟透過教育部苗栗聯...

【重磅快評】無煤中火躲罷免 林月琴問過蔡其昌？

立法院院會今天處理在野立委所提2028年無煤中火決議，綠營「柔性」抵抗，民進黨不分區立委林月琴充作先鋒，批國民黨拋「無煤...

補助款遭刪盧秀燕籲中央懸崖勒馬 將採必要行動「人的忍耐有限度」

行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台北市長蔣萬安帶頭提出訴願，台中市長盧秀燕表示暫不跟進，盼勸說中央懸崖勒馬，但若始...

反廢死公投遭否決 藍促立法院對中選會提行政訴訟

中選會決議反廢死公投不符規定並決議否決，引發在野黨不滿。國民黨團今天提案，促請立法院對中選會拒辦反廢死公投提出行政訴訟，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。