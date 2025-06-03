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反廢死公投遭否決 藍促立法院對中選會提行政訴訟

中央社／ 台北3日電
中選會日前駁回反廢死公投，國民黨立委26日舉行記者會譴責，並邀請也是被害者家屬的中華民國生命權平等協會榮譽理事長張介能（左二）、理事劉祉源（左一）出席表達看法。
中選會日前駁回反廢死公投，國民黨立委26日舉行記者會譴責，並邀請也是被害者家屬的中華民國生命權平等協會榮譽理事長張介能（左二）、理事劉祉源（左一）出席表達看法。

中選會決議反廢死公投不符規定並決議否決，引發在野黨不滿。國民黨團今天提案，促請立法院對中選會拒辦反廢死公投提出行政訴訟，並要求中選會依法辦理立法院通過的公投案，此案已列入6日院會議程。

國民黨團書記長王鴻薇受訪表示，這應是立法院首次提行政訴訟，儘管可能趕不及公投日，但一定要表態，否則此例一開，中選會的行政裁量權將無限大。

中央選舉委員會委員會議日前審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，核三重啟公投被認定為針對重大政策的創制、複決，確定成案，將於今年8月23日投、開票；至於反廢死公投因偏向立法原則創制，被認定非針對重大政策的創制或複決遭否決。

立法院程序委員會今天開會決定6日院會議程，其中國民黨團提出討論事項議程中，有一案與反廢死公投有關。

國民黨團提案指出，鑑於中選會於5月23日違法審議並拒絕辦理立法院依據公民投票法所提出的「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」公投案，對此立法院應提起行政訴訟，要求中選會依法辦理，並促請立法院決議。

程序委員會處理時，由於藍白挾人數優勢，最終以贊成10人、反對8人，通過國民黨團提出的6日院會議程。

王鴻薇會後受訪指出，中選會依法根本沒有權利審查立法院所提出的公投案，卻以行政裁量權直接沒收反廢死公投，因此國民黨團提案，促請立法院提出行政訴訟，否則未來中選會將為所欲為。

媒體詢問為何沒有考慮聲請釋憲或暫時處分。王鴻薇表示，聲請釋憲是羊入虎口，「現在大法官全部都是他們（民進黨）的人」，況且這本來就可以打行政訴訟。

媒體詢問，即便打行政訴訟後能獲得暫時處分，是否也沒辦法趕上8月23日的公投日。王鴻薇表示，確實趕不及，但若不表態就等同默默接受，此例一開，中選會的行政裁量權將無限大，而這也應是立法院第一次打行政訴訟。

此外，民進黨立委沈伯洋等人提案，立委赴中納管的兩岸人民關係條例等國安法案，再次遭藍白立委阻擋，仍無法排入院會報告事項。

立法院 公投 中選會

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