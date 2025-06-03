林宏恩接任移民署長 劉世芳期許：守護台灣共榮社會

移民署副署長林宏恩日前獲真除，陞任移民署長，移民署今天舉辦布達及宣誓典禮，由內政部長劉世芳主持，劉世芳致詞期許林宏恩能帶領移民署工作團隊，發揮國境管理、移民執法及新住民服務等多元面向專業，繼續穩健前行，擘畫新局，守護台灣多元共融的社會。

布達及宣誓典禮由劉世芳主持，內政部馬士元政務次長、人事處陳慧嬪處長等貴賓也到場致意，劉世芳指出，自移民署2007年1月成立以來，林宏恩就在署任職至今，一步一腳印，歷任北、中、南區事務大隊副大隊長、大隊長，接著擔任副署長，每個位置都是需要親力親為的挑戰，每一段歷程也都留下紮實的成果，是實務歷練完整的專業幹才。

劉世芳說，我國近年面臨各種新型態的挑戰，相信林宏恩過去所累積的豐富經驗，能夠在歷任署長所奠定的良好基礎上，帶領團隊邁向下一個里程碑。

林宏恩表示，面對當前國際情勢快速變化，移民署所扮演的角色日益關鍵，為後代子孫守護彌足珍貴的民主、自由、法治等核心價值，更是移民署的責任與信念。