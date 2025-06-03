快訊

恭喜第4輪面試！任天堂御用聲優中村悠一3次落選Switch 2 網友都哭了

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

鼎泰豐躺槍？魏哲家一句「貴又不好吃」 網笑：幫別人開法會

林宏恩接任移民署長 劉世芳期許：守護台灣共榮社會

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
林宏恩（右）接任移民署長一職，內政部長劉世芳（左）到場主持典禮。記者翁至成／翻攝
林宏恩（右）接任移民署長一職，內政部長劉世芳（左）到場主持典禮。記者翁至成／翻攝

移民署副署長林宏恩日前獲真除，陞任移民署長，移民署今天舉辦布達及宣誓典禮，由內政部長劉世芳主持，劉世芳致詞期許林宏恩能帶領移民署工作團隊，發揮國境管理、移民執法及新住民服務等多元面向專業，繼續穩健前行，擘畫新局，守護台灣多元共融的社會。

布達及宣誓典禮由劉世芳主持，內政部馬士元政務次長、人事處陳慧嬪處長等貴賓也到場致意，劉世芳指出，自移民署2007年1月成立以來，林宏恩就在署任職至今，一步一腳印，歷任北、中、南區事務大隊副大隊長、大隊長，接著擔任副署長，每個位置都是需要親力親為的挑戰，每一段歷程也都留下紮實的成果，是實務歷練完整的專業幹才。

劉世芳說，我國近年面臨各種新型態的挑戰，相信林宏恩過去所累積的豐富經驗，能夠在歷任署長所奠定的良好基礎上，帶領團隊邁向下一個里程碑。

林宏恩表示，面對當前國際情勢快速變化，移民署所扮演的角色日益關鍵，為後代子孫守護彌足珍貴的民主、自由、法治等核心價值，更是移民署的責任與信念。

對於未來可能遭遇的困難，將與同仁一起打拼，以紀律凝聚團隊、以節勞提升效能、以科技開拓前瞻、以溫暖厚植信任，讓移民署不只守住國門，更守住人民的安心與國家的安全。

林宏恩（左）接任移民署長一職，內政部長劉世芳到場主持典禮。記者翁至成／翻攝
林宏恩（左）接任移民署長一職，內政部長劉世芳到場主持典禮。記者翁至成／翻攝

移民署 團隊 劉世芳

延伸閱讀

經國號戰機也改名？李明賢：劉世芳將挑戰人民情感底線

轉型正義成政治工具？中正路改名掀反對聲浪 許宇甄：怎不談殖民象徵總統府

中正路、經國路改名…劉世芳嗆「不要有錢才做」 蔣萬安強硬表態

地制法修正案初審完成 民選首長停職期間一律停發薪給

相關新聞

民調／6成6認川普會賣台 過半不滿賴清德併購說

「民主文教基金會」今公布美中台關係最新民調，高達6成6受訪者認為美國總統川普會為美國利益出賣台灣。針對賴清德總統日前接受...

立院三讀修正保險法 百萬張欠債扣押保單可望豁免

民眾因欠債遭法院扣押保單案件已逾百萬件，立法院會今天三讀修正通過「保險法」，將可強制執行的保單解約金門檻，統一上調為中央...

教育部替廖英熙協會發文辦活動 遭質疑黑熊學院翻版

總統府「全社會防衛韌性委員會」委員廖英熙所成立的全民國防教育協會近日舉辦「全民國防教育聯合射擊競賽」，竟透過教育部苗栗聯...

【重磅快評】無煤中火躲罷免 林月琴問過蔡其昌？

立法院院會今天處理在野立委所提2028年無煤中火決議，綠營「柔性」抵抗，民進黨不分區立委林月琴充作先鋒，批國民黨拋「無煤...

補助款遭刪盧秀燕籲中央懸崖勒馬 將採必要行動「人的忍耐有限度」

行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台北市長蔣萬安帶頭提出訴願，台中市長盧秀燕表示暫不跟進，盼勸說中央懸崖勒馬，但若始...

反廢死公投遭否決 藍促立法院對中選會提行政訴訟

中選會決議反廢死公投不符規定並決議否決，引發在野黨不滿。國民黨團今天提案，促請立法院對中選會拒辦反廢死公投提出行政訴訟，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。