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【重磅快評】北檢要查李俊俋公務車案 但助理費案辦到哪？

聯合報／ 主筆室
監察院秘書長李俊俋（圖）被爆用公務車接送愛犬；他的司機與監察院人員還先到餐廳拿餐點送回李的宿舍，再接李下班，有濫用公務車之嫌。圖／翻攝自TVBS
監察院秘書長李俊俋（圖）被爆用公務車接送愛犬；他的司機與監察院人員還先到餐廳拿餐點送回李的宿舍，再接李下班，有濫用公務車之嫌。圖／翻攝自TVBS

關於監察院前秘書長李俊俋「座車載愛犬」風波，法務部長鄭銘謙昨天證實，北檢已經立案調查。北檢也表示，此案已經連同監委林郁容案一起分案，兩人均列「他字案」被告。不過，北檢偵辦李俊俋的助理費案，去年11月傳喚其前助理後，就沒有下文。所謂「他字案偵辦公務車案」，會不會又是虛晃一招，全民都在看。

李俊俋的助理費案是新竹市長高虹安助理費案的延續。2022年九合一選舉前夕，時任民眾黨不分區立委的高虹安遭舉發冒領助理加班費，私設「公積金」制度。隨後北檢大展身手，把高虹安的助理全部傳喚來取供。去年7月一審宣判，高虹安遭判刑7年4個月，新竹市長身分也被停職。

而該案的關鍵證人、高虹安的前助理「小兔」黃惠玟，在到高虹安立委辦公室前，是李俊俋立委辦公室助理，也負責處理行政事宜。高虹安在北檢偵訊時便表示，公積金制度是延續李俊俋辦公室而來；黃惠玟在去年3月因高虹安被北檢傳喚時也表示，零用金制「在李俊俋時就存在」，而且來源就是「助理的薪資差額」。去年4月，有民眾向北檢舉報，北檢以「他字案」分案。李俊俋的助理費案，才進入司法偵辦階段。

不過比起對高虹安案的「雷厲風行」不同，民眾舉報後，北檢卻在半年多後的11月，才傳喚黃惠玟到北檢說明。但除此之外，卻再也沒有傳出任何辦案進度。在高虹安案後，時任勞動部次長的李俊俋曾公開表示「沒有浮報薪資」、「沒有公積金」，和黃惠玟證詞完全南轅北轍，僅就這一點看，北檢就應該繼續查下去。如果不是雙標，那至少也得把李俊俋本人和其前後任助理傳喚到案。

但距離去年11月，又過了超過半年，李俊俋的助理費案還是如一灘死水，沒有絲毫動靜。北檢「看顏色辦案」的例子，又再添一樁。

事實上，無論助理費案或濫用公務車案，都是北檢可以主動偵辦的案子；但北檢一概等到有人檢舉才辦，已徒留笑柄；光是助理費案，就從「不告不辦」到「告了也不辦、隨便辦」，當然就讓人懷疑，這一次說要分案調查李俊毅和監委們的公器私用、濫用公務車案，會不會又只是用來搪塞輿論之舉，等到風頭過了，就船過水無痕。倘若結果真的如此，雖不令人意外，卻也是司法的悲哀。

高虹安 李俊俋

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