補助款「官逼民反」 蔣萬安明與多位藍營首長赴行院正面對決

行政院統刪地方縣市一般性補助款，北市府上周日已前往行政院提訴願。蔣萬安今天表示，他明天將與南投縣、雲林縣、彰化縣等多個藍營縣市，親自前往行政院提起訴願。蔣說，各縣市首長都有共同一致看法，希望中央懸崖勒馬、改弦易轍，再怎麼樣都不應苛扣地方補助款。

蔣萬安今赴議會備詢，蔣萬安說，他明天下午會與幾個地方縣市首長到行政院遞交訴願書，最主要是，當他提出台北市會提出訴願及後續的行政訴訟，各縣市首長都有共同一致看法。特別是用在孩子的教育、弱勢社福、還有很多基礎的公共設施上，明天會為民眾爭取應有的權益，還是希望中央應該即刻將已經核定的一般補助款，撥給地方縣市，照顧弱勢應有的權益。

媒體追問哪些縣市？蔣萬安說，包括南投、雲林、彰化等幾個縣市會一銅提起訴願，最主要是地方政府有一致的共識，都還是希望中央不要苛扣地方補助款，因為這些都是用於弱勢孩子、老人家、長輩，還是希望中央改弦易轍，即刻盡快撥款給地方政府。

「我身為臺北市長，我有責任全力替市民爭取權利，這一筆一毛都不能少。」蔣萬安今天也在市政會議中提到，中央違法刪減一般性補助款，北市府在上月29日已經委任律師向行政院提出訴願，他也在市議會多次嚴正表態，未來將向中央「連本帶利」追償被刪減的款項。

蔣說，根據「財政收支劃分法」第30條的規定：中央政府給予地方政府一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，這樣的刪減就是明確違法。這一筆地方補助款，行政院早在去年8月30日就核定，北市府總計被刪減37.9億，對於台北、對於這次同樣受到刪減的所有地方政府來說，都將嚴重影響建設發展、弱勢族群的補助。尤其立法院沒有刪減地方補助款一毛錢，行政院卻以大刀砍向地方政府弱勢、社福跟教育補助款，這是非常惡劣的選擇。

蔣說，中央預算不只是數字，更反映出國家治理的輕重緩急，以及政府施政的執行與協調能力。行政院本來應該要以人民為優先，也應該要展現出處理好中央行政、立法兩院關係的能力，但都沒有。行政院反而倒過頭來以中央壓制地方，扣發地方補助款，讓地方成為受害者，讓人民成為受害者，讓弱勢成為受害者。我必須說，這完全是官逼民反。