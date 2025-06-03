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補助款「官逼民反」 蔣萬安明與多位藍營首長赴行院正面對決

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天表示，他明天將與南投縣、雲林縣、彰化縣等多個藍營縣市，親自前往行政院提起訴願。記者余承翰／攝影
蔣萬安今天表示，他明天將與南投縣、雲林縣、彰化縣等多個藍營縣市，親自前往行政院提起訴願。記者余承翰／攝影

行政院統刪地方縣市一般性補助款北市府上周日已前往行政院提訴願。蔣萬安今天表示，他明天將與南投縣、雲林縣、彰化縣等多個藍營縣市，親自前往行政院提起訴願。蔣說，各縣市首長都有共同一致看法，希望中央懸崖勒馬、改弦易轍，再怎麼樣都不應苛扣地方補助款。

蔣萬安今赴議會備詢，蔣萬安說，他明天下午會與幾個地方縣市首長到行政院遞交訴願書，最主要是，當他提出台北市會提出訴願及後續的行政訴訟，各縣市首長都有共同一致看法。特別是用在孩子的教育、弱勢社福、還有很多基礎的公共設施上，明天會為民眾爭取應有的權益，還是希望中央應該即刻將已經核定的一般補助款，撥給地方縣市，照顧弱勢應有的權益。

媒體追問哪些縣市？蔣萬安說，包括南投、雲林、彰化等幾個縣市會一銅提起訴願，最主要是地方政府有一致的共識，都還是希望中央不要苛扣地方補助款，因為這些都是用於弱勢孩子、老人家、長輩，還是希望中央改弦易轍，即刻盡快撥款給地方政府。

「我身為臺北市長，我有責任全力替市民爭取權利，這一筆一毛都不能少。」蔣萬安今天也在市政會議中提到，中央違法刪減一般性補助款，北市府在上月29日已經委任律師向行政院提出訴願，他也在市議會多次嚴正表態，未來將向中央「連本帶利」追償被刪減的款項。

蔣說，根據「財政收支劃分法」第30條的規定：中央政府給予地方政府一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，這樣的刪減就是明確違法。這一筆地方補助款，行政院早在去年8月30日就核定，北市府總計被刪減37.9億，對於台北、對於這次同樣受到刪減的所有地方政府來說，都將嚴重影響建設發展、弱勢族群的補助。尤其立法院沒有刪減地方補助款一毛錢，行政院卻以大刀砍向地方政府弱勢、社福跟教育補助款，這是非常惡劣的選擇。

蔣說，中央預算不只是數字，更反映出國家治理的輕重緩急，以及政府施政的執行與協調能力。行政院本來應該要以人民為優先，也應該要展現出處理好中央行政、立法兩院關係的能力，但都沒有。行政院反而倒過頭來以中央壓制地方，扣發地方補助款，讓地方成為受害者，讓人民成為受害者，讓弱勢成為受害者。我必須說，這完全是官逼民反。

「捍衛市民應有的福祉是我們地方政府應有的責任，要求中央依法行政、回頭是岸，更是首善之都──台北的使命」，蔣也提到，地方政府有權力、也有責任，更有正當性替民眾爭取應有的資源。所以市府上周四已經率先向行政院提出訴願，而且市府並不孤單！他明天下午3:30，會陪同同樣受到刪減嚴重影響的地方政府夥伴，包含多位首長到行政院，針對地方補助款遞交訴願書。

蔣萬安今天表示，他明天將與南投縣、雲林縣、彰化縣等多個藍營縣市，親自前往行政院提起訴願。蔣說，各縣市首長都有共同一致看法，希望中央懸崖勒馬、改弦易轍，再怎麼樣都不應苛扣地方補助款。記者余承翰／攝影
蔣萬安今天表示，他明天將與南投縣、雲林縣、彰化縣等多個藍營縣市，親自前往行政院提起訴願。蔣說，各縣市首長都有共同一致看法，希望中央懸崖勒馬、改弦易轍，再怎麼樣都不應苛扣地方補助款。記者余承翰／攝影

補助款 行政院 北市府

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