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外交部規畫打造INGO中心 盼完整建構台灣生態鏈

中央社／ 台北3日電

外交部今天表示，正積極打造非政府組織（NGO）友善環境，鼓勵國際非政府組織（INGO）來台設點，並規畫打造「INGO中心」，預計今年完成選址，期望能建構INGO在台生態鏈。

外交部上午舉行例行記者會，外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋於業務簡報指出，雙軌外交中的NGO外交至關重要，外交部規畫打造INGO中心，目標在今年完成選址，規畫諮詢交流平台以及育成中心，藉此完整建構INGO來台設立生態鏈，強化國際民主社群交流。

江振瑋說明，外交部自2020年推動INGO來台設點專案，已協助13個INGO來台設點，另有37個INGO正與外交部洽詢中。除較早來台設點的國際共和研究會（IRI）、自由之家（Freedom House），近兩年有「美國精神」（Spirit of America）、日本「和平之風」、韓國「亞洲步道聯盟」等來台設點。

關於打造NGO友善環境，江振瑋表示，就法規面，已修正「外國民間機構團體在我國設置辦事處申請登記作業要點」，可免先行取得居留證，也針對財團法人申設門口將3000萬以上將至1500萬元。

江振瑋另說明，就行政面，外交部成立「NGO雙語網」提供INGO來台設點的一站式中英文資訊，並設計專門窗口由專人協助；此外，也針對INGO開辦費、短期租金補貼等提供協助。

被問及2018年成立的台中市霧峰光復新村「INGO中心」運作情形，江振瑋會後坦言，該中心因預算不足而停止運作。

此外，江振瑋提及，國際青年大使交流計畫將於6日晚間在台北賓館舉行圓夢重聚會，邀請2009年以來歷屆青年大使進行交流，由外交部長林佳龍主持，多國駐台使節也將出席。

江振瑋說，國際青年大使交流計畫推動16年來已培育超過1800位青年大使，走訪全球約60國，深入友邦及友好國家進行文化交流以及公眾外交，今年有超過600名學生報名，展現台灣青年積極投入國際交流事務的意願。

江振瑋說明，今年預計甄選40名青年大使，配合「原民外交」主題規畫在8月下旬前往太平洋友邦馬紹爾群島，並順訪美國夏威夷與關島。

青年 美國 外交部

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