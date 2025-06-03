白提修空汙法霸王條款 電廠執照展延許可前僅能操作2個月

民眾黨立院黨團今與環保團體舉行記者會召開記者會，抗議台電近日開啟興達電廠3、4號燃煤機組發電的行為，讓空汙持續影響高雄人呼吸權。民眾黨團總召黃國昌表示，將提案修正「空汙法」第30條，讓興達申請展延起只能再運作2個月。

黃國昌表示，上周民眾黨團到興達電廠考察，確認台電高雄興達電廠在沒有操作許可證的情況下繼續運作，高雄市府環保局與台電更涉嫌聯合欺瞞市民，因為台電兩部機組許可證去年9月30日就到期，高雄市環保局也兩度駁回興達的展延申請。

黃國昌說，台中火力發電廠也是同樣狀況，中火2、3號機組的操作許可2020年2月24日過期，台中市府於2019年廢止其許可，但環境部撤銷了台中市政府的廢止處分，目前還在行政訴訟程序當中；而中火的6、7、10號機組在2024年到期，目前申請展延，台中市政府審核中，卻都還在發電。

黃國昌指出，這就是因為目前「空汙法」第30條的帝王條款，這個霸王條款在2018年6月25日，在民進黨強勢護航下三讀通過，就算許可證到期，有申請展延的話，在地方主管機關審核完成前仍可繼續操作，這是為何台電可以持續在興達電廠、中火無照燒煤。

黃國昌批評，高雄市環保局拖到今年5月23日才駁回興達展延申請，駁回公文雖寫著許可證在去年9月30日到期，現場應立即停止操作。憑著空汙第30條帝王條款，台電仍不斷啟動興達3、4號機組。台電偷換概念，將僅是「備用機組」的3、4號說成不需要許可證就能操作的「緊急備用機組」。高雄市政府環保局難道不知道這樣的基本法規嗎？修正空汙法第30條帝王條款刻不容緩，民眾黨團已提案修法，由負責衛環委員會的黨團幹事長陳昭姿主責推動。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，2018年空汙法被修惡後，在2020年其上任立委時有提出修法版本要修回去，但因為當時民進黨過半，法案連委員會都沒排進去，今天才會看到地方政府無權去減汙減排。在野要團結，感謝民眾黨團這次提出修法版本，希望能順利三讀，讓沒有操作許可證的燃煤電廠不能繼續發電。

民眾黨立委陳昭姿表示，民眾黨版的空汙法草案針對原先第30條第4項，限縮地方政府權限之處，修法讓地方主管機關更有彈性變更或提高許可證的空汙排放限制。民眾黨版空汙法給予展延2個月操作寬限期，已經相當人道。

民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨團考察完興達電廠後，提出3個解決空汙的具體方案，包括修空汙法，許可證過期，有申請展延就可以再發電兩個月，再超過就不准無照燒煤；第二是在野聯合提案「2028無煤中火」，今日就會表決；第三則是刪減台電火力燃煤預算250億元，今年又提案再砍100億元，並要求中火減煤100萬噸以上、台電每年提出報告說明要減多少煤。人民要看清楚哪些立委在捍衛、哪些在殘害國人健康，特別是2026打算競選縣市首長的民進黨立委，包括要選台南的林俊憲、陳亭妃、雲林的劉建國、嘉義的王美惠、高雄的許智傑、邱議瑩，如果他們對不起選民身體健康，明年就用選票教訓他們。