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中共灰色侵擾頻傳 綠籲藍白勿擋國土韌性特別預算

中央社／ 台北3日電

民進黨今天說，中共灰色地帶侵擾頻傳，海巡急需充足預算完善熱顯像儀及水空偵蒐無人載具等更先進裝備捍衛海疆，行政院已提出新台幣1500億元強化國土安全韌性預算，呼籲藍白莫擋特別預算，讓海巡有新式裝備守護海疆。

民進黨發言人吳崢、韓瑩召開記者會。韓瑩表示，中國針對台灣的灰色地帶侵擾近日明顯增多，今年520總統就職週年前後1週，就有4起中國人非法登台，測試邊境應變能力。

她說，中國藉由各式手法，包括利用權宜輪入港、橡皮艇、徒手游泳或保麗龍浮板等偷渡進入台灣，引發刺探情報及國安疑慮。同時拍攝短影片上傳抖音公開挑釁，意圖利用心理、認知戰擾亂台灣社會情緒。海巡急需新型偵蒐雷達設備進行有效搜索，防止更多偷渡案發生。

韓瑩說，中國海警船一步步針對台灣、東沙、金門周邊的海域進行侵擾，頻頻闖入限制水域，甚至關閉AIS（船舶自動追蹤系統）規避追蹤。中國權宜輪不斷破壞台灣海底電纜，讓台灣遭封鎖時，無法透過海底電纜對外聯繫。

她說，中國正以全方位手法進行灰色地帶侵擾，試探台灣的海巡與防衛能力。如果台灣缺少國土安全韌性及國防預算支持，難以有力面對未來挑戰。

吳崢表示，國際高度關注台灣國防能否得到足夠支持，藍白兩黨雖宣稱支持國防預算、不會亂砍經費，但面對行政院所提4100億元特別條例預算草案，其中有關國土安全韌性1500億元，至今在野黨仍未表態支持其中相關的國防、海巡預算。

吳崢說，海委會主委管碧玲於國會答詢提及，面對偷渡客，沒有紅外線熱顯像儀，雷達會因干擾無法分辨，當國會要求海巡因應偷渡零漏接時，海巡也同時負起抓毒品、抓走私、應對海警船、科研船、越界捕漁、護漁等工作。海巡已完整盤點全台1800多公里海岸線架設電達、紅外線設備防護點，前置工作已完成，問題出在國會不給這筆預算。

吳崢進一步說，海巡署2023年獲美方贈與一台Jump20大型無人機，近日完成接裝。但除此之外，海巡偵防作業目前僅靠約20架小型無人機，防衛超過1800公里長的海岸線，相關防衛量能明顯不足。

吳崢指出，行政院已將4100億元特別條例草案提出至立法院，其中的1500億元強化國土安全韌性，包括國軍基礎設施、庫儲設施或海巡建置全島熱顯像儀、無人機載具等強化措施，請國民黨及民眾黨明確表態是否支持這1500億元的國土安全預算。

海巡署 國防預算 吳崢

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