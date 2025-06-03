兩岸併購說賴釋善意？學者：缺實際作為

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「賴總統雖然在專訪說出『併購說』，但實際作為卻缺乏對中國的善意！」退休學者楊泰順3日指出，對陸配、兩岸教育交流不友善，讓民眾對賴總統的說法不置可否；民主文教基金會董事長桂宏誠也說，賴的「對等交流」還是一種「實質兩國論」，中國難以接受；前立委李勝峯也說，連民進黨支持者都擔心川普出賣台灣。

親藍的民主文教基金會3日公布美中台民調，66%民眾認為美國總統川普會為了美國利益出賣台灣；52.8%不同意川普的「統一說」是支持兩岸和平統一，對於總統賴清德的「併購說」，60.9%不同意這是賴總統對中國釋出的善意。另外，37.7%認為賴清德從拒絕統一到提出「併購說」，是因為美國的壓力。

要有適當政策表態

對此，文化退休教授楊泰順指出，從民調可以看出台灣民眾相當關心國際事務，比起美國來說，台灣人沒有奢侈、不知道國際局勢的本錢。另外，政黨認同也深深影響台灣涉外關係看法。他強調，雖然總統賴清德希望台灣在美中關係中是「棋手」，但必須要提出適當的政策或表態，才能獲得民眾的信服。

楊泰順舉例說，賴總統的併購說雖然看似對中國釋出善意，但並沒有看到其他相應作為，例如開放旅遊，反倒是如今恐限縮《港澳條例》、對中發展藝人懲處，還有對陸配、兩岸教育交流的不友善，因此在民調中有60.9%不認為賴總統對中國釋出善意。

「併購說」指「兩國統一」

民主文教基金會董事長桂宏誠則認為，總統賴清德受到美國壓力，由於在就職演說中不能說兩岸關係，因此先在網路專訪節目中先說，而併購說的說法與川普喜歡交易的特性相似。但他認為，賴清德的「併購說」是指「兩國統一」、不是兩岸統一，且賴的「對等尊嚴」還是指「兩國」，中國不會輕易接受。

前立委李勝峯指出，美國會不會因為利益出賣台灣，遠遠超出政黨表態，連民進黨支持者中，不會得雖有46.4%、會的仍有43.7%，是在統計標準差內，連綠色支持者都會對美國是否會出賣台灣而焦慮徬徨。他認為，從民調來看，民眾認為「台灣是美國抗中的籌碼」、「美國不是真心保護台灣」，疑美其實是台灣的主流。

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