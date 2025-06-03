66%憂川普會賣台 學者指疑美很正常

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「美國本就以自己利益為優先，台灣民眾有疑美情緒很正常！」學者陳麒安3日於民調發布會分析，從俄烏戰爭、美國總統川普發言來看，66%民眾擔心川普疑美很正常，且美國近年來出現戰略收縮，對於美國防衛台灣不能太樂觀；學者何志勇則說，要理解美國人對台仍不了解，且愈來愈不想當世界警察。

台是美中對抗籌碼

偏藍的民主文教基金會3日公布美中台民調，54.4%認為美國要求提高台灣軍購，是認為想要賣軍火賺更多錢；57.7%民眾不同意「台灣要全力配合美國各種要求，才能獲得協助保障安全」，43%民眾認為美國會出兵保衛台灣，但有42.3%不會；42.6%民眾支持改善兩岸關係，但也有27.7%民眾盼積極備戰、推動抗中保台。

67%民眾認為美國是將台灣作為與中國對抗的籌碼、僅12%認為美國是真心防衛台灣，且66%民眾認為美國總統川普會為了美國利益出賣台灣；52.8%不同意川普的「統一說」是支持兩岸和平統一，對於總統賴清德的「併購說」，60.9%不同意這是賴總統對中國釋出的善意。另外，37.7%認為賴清德從拒絕統一到提出「併購說」，是因為美國的壓力。

台應有提條件空間

對此，清大通識教育中心兼任助理教授何志勇分析，美國國防部長赫格塞斯近日曾表示中國的威脅立即且明顯，希望印太盟友可以儘速升級軍備，但川普近日受訪時，針對台海議題說：「我不會評論，也不會把自己擺在那個位置。」讓台灣人對於美國出兵愈來愈多人有疑惑。

「但美國向來都是以自己利益思考！」何志勇分析，要了解美國，知道美國人怎麼想很重要，如今美國仍有4成民眾不清楚台灣，出兵協防順序甚至低於德國、巴勒斯坦，且美國民眾對於當世界警察的興趣愈來愈小。他認為，國內不應該分「疑美」與「親美」，而是要更「知美」。

不過他認為，賴總統的條件說是未來可以著力的點，代表台灣在兩岸關係中可以提條件，畢竟台灣有民主政治與強大的軟實力，但何志勇也擔心台灣內部目前政治局勢紛亂，目前很難有要求中國改變的底氣。

烏克蘭配合仍受重創

台大政治系兼任助理教授陳麒安指出，多數民眾認為美國要求台灣提高軍購費用是想賣軍火，其實是有根據的，以烏克蘭來說，美國90%的援助費用後來還是回頭買美國軍火。此外，烏克蘭受美國援助1146億、歐洲521億歐元援助，如此配合美國下，國家仍受到戰火高度摧殘，台灣民眾自然擔心國家安全難受保障。

針對美國是否會出兵協防台灣的民意拉鋸，陳麒安認為，很多人是以「期待」來回答，跟放颱風假一樣，但台灣是中國核心利益、非美國核心利益，且近年來美國出現戰略收縮的狀況下，不能過度樂觀期待保衛台灣。另外，川普如今的外交決策多變、以本國利益為主，「為何不能懷疑川普對台保障？」

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