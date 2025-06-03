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新進黨工須背景調查 民進黨強化內部機制防共諜

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
新進黨工須背景調查，民進黨強化內部機制防共諜。圖／聯合報系資料照片
新進黨工須背景調查，民進黨強化內部機制防共諜。圖／聯合報系資料照片

多位民進黨籍政治幕僚涉入共諜案。民進黨發言人吳崢今天表示，黨中央將強化內部機制，包含內部新進人員的背景調查等，相信國安團隊也會有相應處置，國安機制強化的修法，則希望不分黨派都應支持。

吳崢指出，黨中央在這幾波共諜事件曝光後，展開內部強化機制，不論是黨公職出國的報備、事後報告、強化國安意識教育，或是要針對內部新進人員的背景調查，都是在制度面持續強化精進。未來黨工必須填報家人是否有在中國經商等情事表單。

吳崢說，黨中央會面對被滲透的風險做內控精進與強化，相信國安團隊也會有相應處置。與其現在討論國安團隊是否撤換，首先當務之急應該是把國安漏洞補起來，就是立委赴中也要報備監管，這塊才是該討論的國安機制強化，不分黨派都應支持。

機制 國安 吳崢

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