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納夫羅茨基當選波蘭總統 外交部祝賀期盼深化合作

中央社／ 台北3日電
波蘭新當選總統納夫羅茨基（中）擊敗對手波蘭市長佐薩斯科斯基，驚險逆轉勝。路透 路透社
波蘭新當選總統納夫羅茨基（中）擊敗對手波蘭市長佐薩斯科斯基，驚險逆轉勝。路透 路透社

波蘭總統大選確定由民族主義歷史學者納夫羅茨基勝出，外交部今天表達祝賀之意，並表示，台波共享自由民主普世價值，將在既有基礎與波蘭密切合作。

法新社2日報導，波蘭國家選舉委員會在所有計票工作完成後表示，納夫羅茨基（Karol Nawrocki）以50.89%的得票率擊敗拿下49.11%的佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）。

外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會表示，欣見波蘭以和平、民主方式完成第二輪總統大選，展現波蘭人民對於民主精神以及集體意志所做出的選擇。外交部對波蘭總統當選人納夫羅茨基表達誠摯祝賀。

蕭光偉強調，台波共享自由民主人權的普世價值，雙方在經貿、教育、文化等方面都持續深化合作當中，台灣將在既有合作基礎上，跟波蘭密切合作，並積極推動榮邦計畫，為台波兩國人民創造更多的福祉。

媒體關切，台灣與波蘭新總統的關係。

蕭光偉說明，自2022年俄烏戰爭爆發以來，台灣持續和波蘭在人道援助烏克蘭方面進行合作，台灣和波蘭政府戰略儲備署、波蘭救援組織「烏克蘭國際援助中心」以及包括華沙、克拉科夫等多個地方政府共同合作，為烏克蘭提供醫療物資的發放、難民的安置，醫院以及難民住所的修建援助等等。

蕭光偉也說，未來台灣也將持續和波蘭以及周邊鄰近國家，共同合作協助烏克蘭重建家園。

烏克蘭 波蘭 外交部

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