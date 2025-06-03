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影／中正路改名引反彈 台南藍營民代將自製宣傳車反制

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
內政部推動中正路改名卻引發地方反彈，台南藍營市議員蔡育輝自製宣傳車說明，將反制中正路改名。記者萬于甄／攝影
內政部推動中正路改名卻引發地方反彈，台南藍營市議員蔡育輝自製宣傳車說明，將反制中正路改名。記者萬于甄／攝影

為落實轉型正義，內政部推動中正路、經國路等改名，卻引發地方反彈，尤其，賴清德總統本命區台南雖有中正路改名的前車之鑑，卻僅有象徵性的改名，在地藍綠兩黨議員也紛紛認為，道路改名茲事體大，再者民眾其實是怕麻煩，對於中正路是否具威權統治象意義幾乎無感。

國民黨南市議員蔡育輝表示，威權時代已過去相當久，且民眾對「中正路」是否具有威權意義並不在意，民眾在乎的是倘若改名要更換的資料相當多，相關手續費用每個人恐需千元以上，雖政府有意補助，但真的有必要這樣做嗎？。

他也提到，中正路改名的政策只會造成民眾不便，路名只是一種代表性意義，讓用路人知道該怎麼走、該怎麼到達，不是真正有意識形態，因此，呼籲市長黃偉哲不要這樣做，倘若市長執意配合中央，自己將發起挑戰反制改名規畫。

蔡育輝說，為了反制中正路改名，自己錄製了相關錄音檔、保力龍貼板等貼在宣傳服務車，將在新營、鹽水、白河等有中正路的行政區宣傳說明，讓民眾能清楚明白改名的相關規定及達成要件，呼籲民眾別造成自己不必要的困擾。

民進黨市議員沈震東則說，南市府當年在推動中正路改名時，就曾有當地居民打電話到服務處表達意見，其實民眾擔心的是改路名後的相關資料手續很麻煩且茲事體大，因為道路名修改需要讓民眾舟車勞頓到各地機關辦理手續，民眾相對意願低。

沈震東也認為，中央政府若有意推動中正路改名、落實轉型正義，可以先從上到下思考如何簡化相關行政作業流程及配套措施，降低民眾因道路改名衍生造成的麻煩，才能讓地方政府有能力去說服居民連署、同意中正路改名的規畫。

轉型正義 議員 中正路

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