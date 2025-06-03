林佳龍與谷立言國史館觀展 回顧戰後台美關係75年歷程

在國史館邀請下，外交部長林佳龍2日與美國在台協會（AIT）處長谷立言一同參觀「戰後台美關係回顧展」，由國史館館長陳儀深親自導覽，穿越台美關係75年來的重要發展歷程。林佳龍表示，此行感觸良多，不僅是一場深刻的歷史回顧，也是對未來深化台美夥伴關係的信心與期許。

林佳龍指出，從1950年國民政府遷台、經歷韓戰爆發、《中美共同防禦條約》簽署、美援啟動，到1971年退出聯合國、1979年台美斷交及《台灣關係法》誕生，再到雷根總統提出「六項保證」，每一階段的轉折都深深影響著台灣的歷史軌跡，並牽動台灣從威權走向民主開放的過程。

「美國在戰後對台灣的影響，不亞於我們的邦交國，甚至更為深遠。」林佳龍表示，若非美方堅持人權改革，台灣未必能走上和平轉型、民主深化的道路。

林佳龍提到，展覽中特別展示美援時期的生活物件，包括許多台灣人印象深刻的「麵粉褲」，當時民眾使用美援麵粉袋改製衣物，許多老一輩的台灣人都穿過，林佳龍也與谷立言分享「卡動」（cotton）這個台式日語發音。

此外，展覽中展出《蔣中正日記》與《蔣經國日記》手稿，記錄1971年面對聯合國席次問題的決斷，以及1978年台美斷交前後的決策掙扎，這些珍貴史料反映了在關鍵時刻領導者所承受的壓力與心境。

林佳龍也提及，2016年美國國會通過第88號共同決議案，重申《台灣關係法》與「六項保證」為台美關係重要基石，並將其首次納入國會書面紀錄，並由前總統蔡英文受贈；2018年《台灣旅行法》由美國總統川普簽署，促進雙方高層官員交流，都是台美關係深化的重要里程碑。

台美關係的發展也體現在高科技產業合作上，林佳龍表示，展覽中回顧台灣自美援停止後後，以充足勞動力、低工資等誘因吸引外資，逐步自勞力密集產業轉型為高科技產業國家，從1980年代設立新竹科學園區、發展半導體產業，到今日在全球供應鏈中扮演關鍵角色，台灣的科技實力不僅是經濟命脈，更與區域和平穩定與供應鏈安全緊密相連。

林佳龍表示，回顧台美關係75年來的發展，台灣在國際外交的風雨中一路走來，美國始終扮演舉足輕重的角色，今日的參訪不僅是歷史的回顧，也是對未來台美夥伴關係的信心與期許。