總統府：任何人涉犯背棄國家 都應受最嚴厲制裁

檢調持續偵辦綠營共諜案，鏡週刊報導，包含賴總統在內的出訪細節與國安高層對外互動都遭外洩；總統府發言人郭雅慧表示，不評論偵辦中的個案，「任何人無論黨派背景，只要涉犯背棄國家，配合境外敵對勢力，做出傷害全民的罪行，都應受到國家最嚴厲制裁，這是總統府不變的立場。」

郭雅慧表示，有鑒於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結國人抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。

鏡週刊報導綠營共諜案內幕指，外洩情資不僅涉及國家安全，也威脅國安高層維安，外洩範圍包含賴清德在副總統任內出訪巴拉圭等地的飯店住宿細節、2023年總統大選時行程，以及外交部長吳釗燮與友邦使節或外賓談話紀錄；國安等相關單位針對我國與美國、中國等國家，在貿易、軍事與外交的戰略分析，也遭竊取外洩。

鏡週刊報導，綠營黃取榮、吳尚雨共諜集團在賴清德就任總統後更加活躍，蕭美琴的個人行動電話與相關通訊錄，都在洩露範圍，讓維安警訊升高。