快訊

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

聽新聞
0:00 / 0:00

總統府：任何人涉犯背棄國家 都應受最嚴厲制裁

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧表示，任何人無論黨派背景，只要涉犯背棄國家，配合境外敵對勢力，做出傷害全民的罪行，都應受到國家最嚴厲制裁。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧表示，任何人無論黨派背景，只要涉犯背棄國家，配合境外敵對勢力，做出傷害全民的罪行，都應受到國家最嚴厲制裁。圖／聯合報系資料照片

檢調持續偵辦綠營共諜案，鏡週刊報導，包含賴總統在內的出訪細節與國安高層對外互動都遭外洩；總統府發言人郭雅慧表示，不評論偵辦中的個案，「任何人無論黨派背景，只要涉犯背棄國家，配合境外敵對勢力，做出傷害全民的罪行，都應受到國家最嚴厲制裁，這是總統府不變的立場。」

郭雅慧表示，有鑒於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結國人抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。

鏡週刊報導綠營共諜案內幕指，外洩情資不僅涉及國家安全，也威脅國安高層維安，外洩範圍包含賴清德在副總統任內出訪巴拉圭等地的飯店住宿細節、2023年總統大選時行程，以及外交部長吳釗燮與友邦使節或外賓談話紀錄；國安等相關單位針對我國與美國、中國等國家，在貿易、軍事與外交的戰略分析，也遭竊取外洩。

鏡週刊報導，綠營黃取榮、吳尚雨共諜集團在賴清德就任總統後更加活躍，蕭美琴的個人行動電話與相關通訊錄，都在洩露範圍，讓維安警訊升高。

外交部 國安法

延伸閱讀

討論刪除補助款有部長說風涼話 盧秀燕轟：不適任首長應改組

賴清德軍禮迎接馬紹爾群島總統 海妮重申力挺台灣參與國際組織

民進黨前黨工「共諜APP」回傳賴清德行程 北檢：偵辦中不便回應

許宇甄：葉丙成讓清廉政府淪笑柄 應辭職接受調查

相關新聞

立院三讀修正保險法 百萬張欠債扣押保單可望豁免

民眾因欠債遭法院扣押保單案件已逾百萬件，立法院會今天三讀修正通過「保險法」，將可強制執行的保單解約金門檻，統一上調為中央...

教育部替廖英熙協會發文辦活動 遭質疑黑熊學院翻版

總統府「全社會防衛韌性委員會」委員廖英熙所成立的全民國防教育協會近日舉辦「全民國防教育聯合射擊競賽」，竟透過教育部苗栗聯...

【重磅快評】無煤中火躲罷免 林月琴問過蔡其昌？

立法院院會今天處理在野立委所提2028年無煤中火決議，綠營「柔性」抵抗，民進黨不分區立委林月琴充作先鋒，批國民黨拋「無煤...

補助款遭刪盧秀燕籲中央懸崖勒馬 將採必要行動「人的忍耐有限度」

行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台北市長蔣萬安帶頭提出訴願，台中市長盧秀燕表示暫不跟進，盼勸說中央懸崖勒馬，但若始...

共諜APP洩密賴清德出訪行程 吳思瑤：駭人聽聞

總統府及民進黨內部4月傳出多人涉共諜案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨已明確開鍘每一位，今所揭露的相關訊息，都是透...

民進黨：藍白莫擋特別預算 讓海巡有新式裝備守護海疆

民進黨今天表示，立法院近期審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，在野黨主張刪除強化國土安全韌性15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。