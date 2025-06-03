民調／6成6認川普會賣台 過半不滿賴清德併購說

「民主文教基金會」今公布美中台關係最新民調，高達6成6受訪者認為美國總統川普會為美國利益出賣台灣。針對賴清德總統日前接受網路專訪提出的「併購說」，有6成受訪者不同意。此外，有5成4受訪者認為美國要求台灣提高軍購費用，是想賣軍火賺更多錢。

在「美國要求台灣提高軍購費用，購買更多武器，請問您覺得美國最主要目的，是『擔心台灣安全』，還是『想賣軍火賺更多錢』？」這一題，17.7%受訪者認為擔心台灣安全，54.0%受訪者認為想賣軍火賺更多錢，9.4％認為都有，19.0％未表態。

在「有人說，『台灣要全力配合美國各種要求，才能獲得協助保障安全』，請問您同不同意這說法？」這一題，同意為25.8%（8.0%非常同意，還算同意為17.8%），不同意為57.7%（不太同意為30.7%，非常不同意為27.0%），16.6％未表態。

在「以目前中國大陸的國力和軍力，萬一兩岸發生戰爭，請問您認為美國會不會出兵保衛台灣？」這一題，認為會的比例為39.9%（認為一定會為15.1%，認為可能會為24.8%），認為不會的比例為41.9%（認為可能不會為20.8%，認為一定不會為21.0%），未表態為18.2%。

在「請問您認為下列哪種作法，最能夠維持現狀而且保障台灣安全？」，「配合美國尋求保護」為12.4%，「改善和中國大陸的關係」為42.6％，「積極備戰推動抗中保台」為27.7%，未表態為17.3%。

在「請問您認為美國是真心想要保衛台灣，還是以台灣作為跟中國大陸對抗的籌碼？」這一題，認為「真心保衛台灣」為12.0%，認為「跟中國對抗的籌碼」為67.0%，未表態為21.0%。

在「請問您認為美國總統川普會不會為了美國的利益而出賣台灣？」這一題，認為會的比例為66.2%（認為一定會為26.4%，認為可能會為39.8%），認為不會的比例為20.4%（認為可能不會為13.0%，認為一定不會為7.5%），未表態為13.4%。

在「賴清德總統說『中國是大公司，要併台灣小公司，應該先提出條件』，有人覺得這是賴總統認為『如果條件夠好，是可以談統一的』，請問您同不同意這種說法？」這一題，同意為22.5%（非常同意為7.5%，還算同意為15.1%），不同意為60.9%（不太同意為28.7%，非常不同意為32.2%），未表態為16.6%。

在「賴清德總統從拒絕統一，到提出條件說，請問您認為最主要原因是因為『中國的壓力』、『美國的壓力』還是『一時口誤』？」這一題，認為是中國壓力為14.9%，認為是美國壓力為37.7%，一時口誤為13.5%，認為是總統自己的想法為2.8%，認為是台灣社會的壓力為0.9%，未表態為30.2%。

訪問主題為「中美台關係」，調查對象為全國年滿20歲以上之民眾。訪問日期為114年5月22至24日。調查方法為市內電話，人員電話訪問。抽樣方法為市內電話末兩碼隨機。有效樣本為1070分有效樣本。拒訪人數為440人。95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負 3.0 個百分點之間。依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。執行單位為艾普羅行銷市場研究股份有限公司。調查結果因加權和四捨五入取至小數點下第一位的關係，各選項受訪人數合計，可能不等於該問項總回答人數，百分比合計可能不等於 100%。