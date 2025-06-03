快訊

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

傳共諜APP洩密 民進黨：新進黨工須背景調查

中央社／ 台北3日電

民進黨多名黨工涉共諜案，鏡週刊今天報導指，涉案人使用中國特製的間諜APP，將機密資料、行程等訊息回傳至中國。民進黨發言人吳崢今天表示，黨中央強化內部機制，如新進人員的背景調查，若確定到職，就必須填報家人是否有在中國經商等情事的表單。

鏡週刊報導指，檢調調查發現，民進黨前黨工黃取榮等人的手機裡，有一款由中國研發特製的加密APP，黃藉此APP與中國聯絡，並傳送機密檔案，不只讓總統賴清德在副總統任內出訪巴拉圭時下榻飯店及行程全都被掌握，就連副總統蕭美琴手機號碼及相關通訊錄等個資也外洩。

吳崢今天接受媒體訪問表示，民進黨作為台灣社會的執政黨，又堅定主張捍衛台灣主權、反對中共滲透，必然會成為中國進行情報戰、滲透作戰重點標的，也是需要嚴肅面對的議題。

他說，黨中央在這幾波事件曝光後，陸續展開內部強化機制，不論是黨公職出國的報備、事後報告、強化國安意識教育，或針對內部新進人員的背景調查，都在制度面持續強化精進。確定到職的黨工，就必須填報家人是否有在中國經商等情事的表單。

對於藍營要求撤換國安團隊，吳崢說，黨中央對被滲透的風險做內控精進與強化，相信國安團隊也會有相應處置。

吳崢表示，這幾起共諜案有共同點，被接觸的對象可能是過去赴中國經商發展，在中國期間被中方接觸滲透，顯示在中國本土的接觸，還是中國滲透最主要手段。

吳崢認為，與其討論國安團隊是否撤換，當務之急應該是把國安漏洞補起來，立委赴中也要報備監管。

他說，立委去中國在法制面上完全空白，立委可以接觸國家機密，但去中國見了哪些人、有哪些行程、有沒有跟中國黨政軍交流，現在完全沒有法律工具可納管，這塊才是該討論的國安機制強化，不分黨派都要支持。

民進黨 國安 吳崢

延伸閱讀

民進黨：南投選委會涉戶政系統查連署 許淑華出來面對

傳蘇治芬「被請辭」中常委 王世堅今推舉同派系的「她」遞補接任

民進黨：立院亂砍預算波及地方補助款 藍白就是兇手

綠議員脫口「賴清德和罷團開會」遭駁 藍：黑白臉玩不膩？

相關新聞

立院三讀修正保險法 百萬張欠債扣押保單可望豁免

民眾因欠債遭法院扣押保單案件已逾百萬件，立法院會今天三讀修正通過「保險法」，將可強制執行的保單解約金門檻，統一上調為中央...

教育部替廖英熙協會發文辦活動 遭質疑黑熊學院翻版

總統府「全社會防衛韌性委員會」委員廖英熙所成立的全民國防教育協會近日舉辦「全民國防教育聯合射擊競賽」，竟透過教育部苗栗聯...

【重磅快評】無煤中火躲罷免 林月琴問過蔡其昌？

立法院院會今天處理在野立委所提2028年無煤中火決議，綠營「柔性」抵抗，民進黨不分區立委林月琴充作先鋒，批國民黨拋「無煤...

補助款遭刪盧秀燕籲中央懸崖勒馬 將採必要行動「人的忍耐有限度」

行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台北市長蔣萬安帶頭提出訴願，台中市長盧秀燕表示暫不跟進，盼勸說中央懸崖勒馬，但若始...

共諜APP洩密賴清德出訪行程 吳思瑤：駭人聽聞

總統府及民進黨內部4月傳出多人涉共諜案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨已明確開鍘每一位，今所揭露的相關訊息，都是透...

影／中正路改名引反彈 台南藍營民代將自製宣傳車反制

為落實轉型正義，內政部推動中正路、經國路等改名，卻引發地方反彈，尤其，賴清德總統本命區台南雖有中正路改名的前車之鑑，卻僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。