燃煤電廠無許可發電 民眾黨要修空汙法
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「興達電廠3、4號燃煤機組非『緊急備用機組』，若沒有操作與生煤許可不能任意啟用！」民眾黨與中南部多個環團3日召開記者會，抗議台電近日開啟興達電廠3、4號燃煤機組發電的行為，讓空汙持續影響高雄人呼吸權。黨團總召黃國昌表示，將修正《空汙法》第30條，讓興達申請展延起只能再運作2個月。
質疑高雄偷開後門
黃國昌於記者會指出，《空汙法》有萬年條款漏洞，燃煤發電廠在申請展延發電、換照期間都可以發電，但高雄興達電廠3、4號機組操作與生煤許可去年9月30日就到期，台電兩度申請展延運作都被駁回，但最近一次卻是在5月23日，而5月20到22日就是興達電廠無照運轉的日子，他也質疑高雄市環保局偷開後門。
「中火2、3號機的許可證也廢除，但因為在打行政訴訟，所以中火就繼續燒！」黃國昌強調，台中火力發電廠也有類似狀況，但因為《空汙法》第30條在民進黨全面執政時修改，因此讓展延或是處分中的燃煤電廠可以繼續燒。另外，台電一直拿環評報告書說興達電廠可緊急運作，但「環評書不可凌駕法律」，不能運作就是不能運作。
空汙對肺嚴重傷害
民眾黨立委陳昭姿表示，未來將在衛環委員會主導修法，《空汙法》第30條從現行的「申請展延後，主管機關審理期間，固定汙染源可用原許可證繼續操作」，改成「僅能再操作2個月」，還有增訂「排放有害空氣汙染物，有危害民眾健康之虞者」，讓地方主管機關可彈性變更固定汙染源的許可證內容，以降低空污排放。
南部反空污大聯盟理事蘇義昌強調，興達的燃氣1到3號燃氣機組已經在試運轉，台電環評會議時曾承諾「先建燃氣機組，後拆1到4號燃煤機組」，環團都在關注台電是否履行承諾。彰環盟研究員林政翰則說，中火加六輕對彰化人的肺有嚴重傷害，肺癌發生率名列前茅，盼不分藍綠儘速修正《空汙法》，減少空汙對健康危害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言