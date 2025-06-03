快訊

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

燃煤電廠無許可發電 民眾黨要修空汙法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨與環團3日共同召開記者會，研議修正《空汙法》。台灣醒報
民眾黨與環團3日共同召開記者會，研議修正《空汙法》。台灣醒報

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「興達電廠3、4號燃煤機組非『緊急備用機組』，若沒有操作與生煤許可不能任意啟用！」民眾黨與中南部多個環團3日召開記者會，抗議台電近日開啟興達電廠3、4號燃煤機組發電的行為，讓空汙持續影響高雄人呼吸權。黨團總召黃國昌表示，將修正《空汙法》第30條，讓興達申請展延起只能再運作2個月。

質疑高雄偷開後門

黃國昌於記者會指出，《空汙法》有萬年條款漏洞，燃煤發電廠在申請展延發電、換照期間都可以發電，但高雄興達電廠3、4號機組操作與生煤許可去年9月30日就到期，台電兩度申請展延運作都被駁回，但最近一次卻是在5月23日，而5月20到22日就是興達電廠無照運轉的日子，他也質疑高雄市環保局偷開後門。

中火2、3號機的許可證也廢除，但因為在打行政訴訟，所以中火就繼續燒！」黃國昌強調，台中火力發電廠也有類似狀況，但因為《空汙法》第30條在民進黨全面執政時修改，因此讓展延或是處分中的燃煤電廠可以繼續燒。另外，台電一直拿環評報告書說興達電廠可緊急運作，但「環評書不可凌駕法律」，不能運作就是不能運作。

空汙對肺嚴重傷害

民眾黨立委陳昭姿表示，未來將在衛環委員會主導修法，《空汙法》第30條從現行的「申請展延後，主管機關審理期間，固定汙染源可用原許可證繼續操作」，改成「僅能再操作2個月」，還有增訂「排放有害空氣汙染物，有危害民眾健康之虞者」，讓地方主管機關可彈性變更固定汙染源的許可證內容，以降低空污排放。

南部反空污大聯盟理事蘇義昌強調，興達的燃氣1到3號燃氣機組已經在試運轉，台電環評會議時曾承諾「先建燃氣機組，後拆1到4號燃煤機組」，環團都在關注台電是否履行承諾。彰環盟研究員林政翰則說，中火加六輕對彰化人的肺有嚴重傷害，肺癌發生率名列前茅，盼不分藍綠儘速修正《空汙法》，減少空汙對健康危害。

【更多精采內容，詳見

黃國昌 台電 中火

延伸閱讀

檢察官團體反對法庭直播 黃國昌：7成5民意還要等多久

對蔡清祥下戰帖 黃國昌揭濫用公務車：證人都準備好了

挺藍邀卓揆主權基金專報 黃國昌：國發基金弊案引以為戒

否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

相關新聞

立院三讀修正保險法 百萬張欠債扣押保單可望豁免

民眾因欠債遭法院扣押保單案件已逾百萬件，立法院會今天三讀修正通過「保險法」，將可強制執行的保單解約金門檻，統一上調為中央...

教育部替廖英熙協會發文辦活動 遭質疑黑熊學院翻版

總統府「全社會防衛韌性委員會」委員廖英熙所成立的全民國防教育協會近日舉辦「全民國防教育聯合射擊競賽」，竟透過教育部苗栗聯...

【重磅快評】無煤中火躲罷免 林月琴問過蔡其昌？

立法院院會今天處理在野立委所提2028年無煤中火決議，綠營「柔性」抵抗，民進黨不分區立委林月琴充作先鋒，批國民黨拋「無煤...

補助款遭刪盧秀燕籲中央懸崖勒馬 將採必要行動「人的忍耐有限度」

行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台北市長蔣萬安帶頭提出訴願，台中市長盧秀燕表示暫不跟進，盼勸說中央懸崖勒馬，但若始...

共諜APP洩密賴清德出訪行程 吳思瑤：駭人聽聞

總統府及民進黨內部4月傳出多人涉共諜案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨已明確開鍘每一位，今所揭露的相關訊息，都是透...

影／中正路改名引反彈 台南藍營民代將自製宣傳車反制

為落實轉型正義，內政部推動中正路、經國路等改名，卻引發地方反彈，尤其，賴清德總統本命區台南雖有中正路改名的前車之鑑，卻僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。